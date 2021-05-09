Фотофакт. У беды глаза зеленые: белить деревья в зеленый цвет придумали в Витебске
Побелка штамбов деревьев — традиционное развлечение коммунальных, а в нынешнем году в Витебске применили зеленый цвет.
Собственно само мероприятие по покраске стволов взрослых деревьев в белый цвет никакого смысла не имеет, кроме освоения бюджетных денег. Есть предположение, что деревья вдоль дорого и улиц стали красить белым цветом, чтобы обозначить периметр проезжей части для техники, движущейся со светомаскировкой или вовсе с выключенными фарами.
Традиция эта прижилась в городах постсоветского пространства, являясь символом так называемого наведения порядка на земле.
Но в Витебске решили к тому же творчески развить эту традицию, теперь в городе художников штамбы деревьев покрывают зеленой краской! Фотографии нового тренда были опубликованы в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».
Штамбы деревьев в Витебске покрасили в зеленый цвет. Фото Nina Sky / t.me/Vitebsk4People
Подписчики чата сделали предположение, что ноу-хау с зеленой краской обусловлено политической ситуацией — на белый ствол легко добавить красную полосу, что даст сочетание цветов, вызывающее устойчивую идиосинкразию у властей.
Впрочем, может быть все проще, и когда-то Витебск закупил по случаю большую партию зеленой краски. Ведь этот цвет в последние годы особенно любим коммунальными службами города, например, зеленой краской покрасили мост Тысячелетия напротив ратуши.
14:36 09/05/2021
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