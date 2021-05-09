+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фотофакт. У беды глаза зеленые: белить деревья в зеленый цвет придумали в Витебске

Побелка штамбов деревьев — традиционное развлечение коммунальных, а в нынешнем году в Витебске применили зеленый цвет.

Собственно само мероприятие по покраске стволов взрослых деревьев в белый цвет никакого смысла не имеет, кроме освоения бюджетных денег. Есть предположение, что деревья вдоль дорого и улиц стали красить белым цветом, чтобы обозначить периметр проезжей части для техники, движущейся со светомаскировкой или вовсе с выключенными фарами.

Традиция эта прижилась в городах постсоветского пространства, являясь символом так называемого наведения порядка на земле.

Но в Витебске решили к тому же творчески развить эту традицию, теперь в городе художников штамбы деревьев покрывают зеленой краской! Фотографии нового тренда были опубликованы в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

Штамбы деревьев в Витебске покрасили в зеленый цвет. Фото Nina Sky / t.me/Vitebsk4People

Подписчики чата сделали предположение, что ноу-хау с зеленой краской обусловлено политической ситуацией — на белый ствол легко добавить красную полосу, что даст сочетание цветов, вызывающее устойчивую идиосинкразию у властей.

Впрочем, может быть все проще, и когда-то Витебск закупил по случаю большую партию зеленой краски. Ведь этот цвет в последние годы особенно любим коммунальными службами города, например, зеленой краской покрасили мост Тысячелетия напротив ратуши.
vitebsk.cc
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]