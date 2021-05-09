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Минздрав Беларуси: суточный прирост пациентов с COVID-19 падает?

Суточный прирост составил 1 тыс. 214 пациентов с COVID-19 против 1 тыс. 369 за предыдущие сутки.

Скончались 10 человек. В стране по данным на 9 мая зарегистрировано 368 тыс. 888 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 8 мая было 2 тыс. 622.
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