Минздрав Беларуси: суточный прирост пациентов с COVID-19 падает?

Скончались 10 человек. В стране по данным на 9 мая зарегистрировано 368 тыс. 888 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 8 мая было 2 тыс. 622.







