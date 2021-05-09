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Деньги на ветер? Праздничные фейерверки в Минске будут запускаться в пяти точках

Фейерверк в ознаменование Дня Победы, 9 мая, можно будет увидеть в пяти точках Минска, сообщает агентство "Минск-Новости".

"Определены пять огневых позиций проведения фейерверка: площадка возле ГУ "Чижовка-Арена", парк им. М. Я. Павлова, парк им. Уго Чавеса, парк им. Янки Купалы, набережная водохранилища Дрозды", - говорится в сообщении.

Праздничные фейерверки будут запускаться в 23.00. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу.


Как пишет interfax.by в 21.30 на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен", который будет транслироваться на телеканале "Беларусь 1".
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