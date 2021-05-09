В Беларусь могут привезти вакцины от Pfizer и BioNTech

Никита Соловей — бывший главный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор более 80 научных публикаций, член Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ECSMID), Европейской академии неврологии (EAN), Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии (МАКМАХ), Балтийской сети по преодолению антибиотикорезистентности (BARN).





В ноябре 2020 года Никита Соловей стал членом Координационного совета. А также неоднократно критиковал произвол властей и осуждал прессинг властей в отношении медиков из-за их гражданской позиции.





Во время эфира медик сообщил, что по информации от медицинских представителей, в Беларусь ожидается поставка вакцины от Pfizer и BioNTech, но сроки спрогнозировать сложно. TUT.BY выбрал самое интересное из выступления медика.





*Кроме российской вакцины «Спутник V» в Беларуси прививают инактивированной китайской вакциной от Sinopharm. По информации от медицинских представителей, ожидается поставка в Беларусь вакцины от Pfizer и BioNTech, но когда она будет, прогнозировать сложно. Сейчас крупные поставщики поставляют вакцину во многие страны, и уже есть очередь поставок, где Беларусь может занимать далеко не лидирующие позиции. На то, чтобы в Беларусь поступили вакцины западных производителей, может уйти достаточное количество времени — от нескольких месяцев до года и более. Розлив качественной вакцины российского производства, а мы на сегодня уверены, что вакцина Гам-КОВИД-Вак (это то же самое, что и «Спутник V». — Прим. TUT.BY) является качественной вакциной, на мощностях собственных производств в Беларуси — очень хороший вариант решить проблему более широкого доступа людей к вакцине.





*Российская вакцина «Спутник V» — это комбинированная аденовирусная векторная вакцина. В китайской вакцине от Sinopharm — вирус инактивированный, то есть не живой. В плане предотвращения тяжелого заболевания разницы в этих вакцинах нет, а это основная цель вакцинопрофилактики. Что касается развития клинически явных форм коронавирусной инфекции (когда у человека есть любые симптомы заболевания. — Прим. TUT.BY), то у «Спутника V» эффективность выше. По данным последнего сообщения и анализа более 3,7 млн вакцинированных россиян, показано, что эффективность «Спутника V» может достигать 97,5%. В то время, как по имеющимся пресс-релизам, эффективность китайской вакцины — в районе 79,5%. Спектр нежелательных явлений после вакцинации обеими прививками схож. Но наши коллеги отмечают, что китайскую вакцину переносят легче. Она дает меньший спектр нежелательных явлений.





*Контроль первых партий вакцины «Спутник V», которую разливали на «Белмедпрепаратах», проводился не только в Беларуси, но и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Разницы между вакциной, созданной в России и разлитой в Беларуси — нет. К нам поступает все та же российская вакцина, которая просто разливается с использованием мощностей беларуских предприятий при соблюдении технологии разлива. У нас есть опыт разлива других вакцин — в частности, вакцины против гриппа.





*Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно увеличивается. Если перенести данные других стран по смертности в третью волну от коронавирусной инфекции, то она может быть больше, чем в первую и вторую.





*По субъективным оценкам медиков, симптомы коронавирусной инфекции в третью волну отличаются от симптомов, которые были при этой инфекции у пациентов ранее. Медики видят, что чаще тяжелые формы инфекции стали развиваться у людей более молодого возраста, иногда не имеющих каких-либо существенных факторов риска, таких как, например, лишний вес или сахарный диабет. Кроме того, состояние некоторых пациентов ухудшается не на 8−14 сутки от первых симптомов, как было ранее, а уже на 4−6 сутки пациенты могут нуждаться в госпитализации в реанимационные отделения, жестких параметрах респираторной поддержки и в мерах интенсивной терапии. Само по себе течение заболевания может меняться из-за распространения мутаций коронавируса.





*Чаще всего побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 проявляются гриппоподобным синдромом в виде повышения температуры, иногда до 38 и 39 градусов, болью в мышцах, ознобом, головной болью, слабостью, иногда нарушениями сна. Но в целом гриппоподобная симптоматика чаще фиксируется у людей более молодого возраста, в частности, среди привитых медиков городской клинической инфекционной больницы Минска, где вакцинировано более 100 сотрудников, она отмечалась у людей до 40 лет. У людей старше 40 лет в большинстве случаев никаких побочных эффектов не было. Серьезные побочные эффекты среди вакцинированных в клинике не регистрировались. По данным клинических исследований, в мире такие эффекты регистрировались в очень малом количестве.





*В странах Запада, где прививают другими вакцинами, также после вакцинации у людей регистрируется легкий гриппоподобный синдром, боль в месте введения вакцины, кроме того фиксируются единичные неврологические нарушения. Эти нежелательные эффекты очень редки, буквально с частотой 1 на 100 тысяч или на 1 млн вакцинаций. Они неспецифичны для определенных вакцин и могут регистрироваться и после вакцинации от гриппа.





*Опасения вызвали случаи тромбозов, ассоциированные в частности с аденовирусной вакциной AstraZeneka. Но когда проанализировали, с какой частотой встречаются эти осложнения, то оказалось, что это менее десятка случаев на несколько миллионов вакцинаций и не исключено, что у этих пациентов были другие предрасполагающие факторы, например, наследственные тромбофилия или прием гормональных препаратов, которые сами по себе увеличивают риск развития тромбозов. Все экспертные сообщества сходятся во мнении, что польза вакцин превышает риск потенциальных осложнений, которые могут быть ассоциированы с прививками в очень редких случаях.





*С высокой степенью вероятности можно сказать, что защитные свойства вакцины сохраняются около 1 года. Вполне возможно, что эта протективность будет длиться и дольше, но чтобы это утверждать, нужно, чтобы прошло время. Есть нюансы с мутантными вирусами — к сожалению, часть мутаций коронавируса сегодня способна частично избегать поствакцинального иммунитета. Это приведет к тому, что мы будем вынуждены постоянно адаптировать состав вакцин, как это происходит с вакцинами от гриппа.