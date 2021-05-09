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В Бобруйске за видео, где бьют мужчину со свастикой, задержали журналиста

Сегодня в Бобруйске в 9:30 утра милиционеры пришли к журналисту Владимиру Репику. Мужчину забрали в ИВС до суда.

Журналиста обвиняют по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное распространение нацистской символики»). Поводом стал видеоролик продолжительностью 1 секунда в сети В контакте журналиста. На видео два мужчины – один из них бьет в лицо того, у которого на рукаве свастика. Владимир говорит, что наоборот этим видео хотел показать, что он против нацизма.

Бобруйский журналист связывает это дело против себя с видеообращением к Лукашенко в связи с конфликтом с местными властями, который также разместил в своих соцсетях.

Владимир Репик болен диабетом. Говорит, что каждые четыре часа ему нужно колоть инсулин. Ему разрешили взять в ИВС лекарства, но Владимир заявил, что их мало, и ему нужно было уже идти выписывать новые, что он сделать не успел.

8 мая во время официального мероприятия в Бобруйской крепости организаторы среди прочего вывесили флаг со свастикой. О задержаниях организаторов и участников мероприятия за публичное распространение нацистской символики не сообщалось.
МГ/МВ belsat.eu
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