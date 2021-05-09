Журналиста обвиняют по ст. 19.10 КоАП («Пропаганда или публичное распространение нацистской символики»). Поводом стал видеоролик продолжительностью 1 секунда в сети В контакте журналиста. На видео два мужчины – один из них бьет в лицо того, у которого на рукаве свастика. Владимир говорит, что наоборот этим видео хотел показать, что он против нацизма.





Бобруйский журналист связывает это дело против себя с видеообращением к Лукашенко в связи с конфликтом с местными властями, который также разместил в своих соцсетях.





Владимир Репик болен диабетом. Говорит, что каждые четыре часа ему нужно колоть инсулин. Ему разрешили взять в ИВС лекарства, но Владимир заявил, что их мало, и ему нужно было уже идти выписывать новые, что он сделать не успел.





8 мая во время официального мероприятия в Бобруйской крепости организаторы среди прочего вывесили флаг со свастикой. О задержаниях организаторов и участников мероприятия за публичное распространение нацистской символики не сообщалось.











