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Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая

Белгидромет предупредил о заморозках в ночь на 10 мая — до минус 2 градусов.



По данным Белгидромета, ночью 10 мая (понедельник) по юго-восточной половине Беларуси на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-2. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным сайта pogoda.by, в Минске ночью будет +5..+7°C, днем в понедельник — +19..+21°C.

В Могилеве, Гомеле и Витебске ночью ждут +1..+3°C, а днем в понедельник — +18..+20°C.

В Бресте и Гродно ночью ожидается температура +6..+9°C, днем — +20..+23°C 

По всей стране — переменная или небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют.
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