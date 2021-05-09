



Высшей наградой в СССР поначалу был орден Ленина. Его вручали «за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом». Ситуация изменилась 16 апреля 1934-го постановлением ЦИК СССР: «Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза».





Минули 4 дня, и огромная страна узнала имена первых Героев. Ими стали летчики, спасавшие экипаж застрявшего во льдах парохода «Челюскин».





Вскоре звание Героя Советского Союза присвоили еще нескольким летчикам. Именно представители этой профессии сразу стали фаворитами по числу представлений к званию.





Первоначально никакие знаки отличия Героям не полагались. Им вручали только грамоту от ЦИК СССР. Но через 2 года, 29 июля 1936 года, появилась новая редакция Положения, которая предусматривала гражданам, удостоенным этого звания, кроме грамоты вручать и орден Ленина.





31 декабря 1936-го вышло постановление ЦИК о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам и танкистам Рабоче-крестьянской Красной армии за подвиги во время гражданской войны в Испании. В списке 17 фамилий: 10 из них — летчики Н-ского авиационного подразделения, 6 — танкисты, 1 — радист. Героями стали не только граждане СССР, но и итальянец Примо Джибелли, немец Эрнст Шахт и болгарин Захари Захариев (в СССР известен как Волкан Горанов). Награждение стало самым значимым для БССР. Петр Куприянов и Николай Селицкий первыми среди белорусов удостоились высшего звания.





За бой





Зимой 1939 года началась советско-финская война. По ее итогам звания Героя Советского Союза удостоены 412 человек. Это почти вдвое больше, чем за все время существования награды. Среди них 18 белорусов.





Подавляющее большинство Героев Советского Союза появилось в годы Великой Отечественной войны — более 11,5 тысячи человек (92 % от общего числа). Первую «Золотую Звезду» за подвиги в боях против немецких оккупантов присвоили 8 июля 1941-го. 14 июля этого звания был удостоен первый белорус — летчик-истребитель Алексей Антоненко, защищавший Ленинград. За месяц он сбил 11 вражеских самолетов, из них 1 — тараном. 26 июля 1941 года Алексей Антоненко погиб. Его И-16 разбился при приземлении на разбитую снарядами взлетную полосу.





Первым белорусом по происхождению, удостоенным (посмертно) звания Героя С го Союза за подвиг, совершенный на территории республики, стал летчик Николай Францевич Гастелло 25 июля 1941-го.





Медаль Героям





В 1939-м стало понятно, что Героям Советского Союза необходим знак отличия. За три года с момента учреждения звания количество героев превысило сотню. И 16 октября Указом Президиума Верховного Совета СССР введена «Золотая Звезда», известная ныне каждому. Медаль получилась очень лаконичной: пятиконечная звезда из золота. На обратной стороне порядковый номер и надпись: «Герой СССР».





4 ноября состоялось первое торжественное награждение. Медаль № 1 получил летчик А. В. Ляпидевский. Затем «Золотая Звезда» появилась как у удостоенных этого звания раньше, так и у новых Героев, отличившихся в боях с японцами у реки Халхин-Гол.





Там очередной подвиг совершил белорусский летчик Сергей Грицевец, в результате чего он, а также Григорий Кравченко 29 августа 1939-го стали первыми дважды Героями. В нашей столице память о первом из них — уроженце Минской губернии — увековечена в названии улицы и бронзовым бюстом. До 1972 года он стоял в нынешнем парке имени Я. Купалы, а затем перенесен в сквер на улице Ленина, где находится и сегодня. Правда, есть у него одна неточность: Сергей Грицевец так и не успел прикрепить к своему мундиру две медали «Золотая Звезда» — погиб до вручения. Вместо них он носил орден Ленина. 16 сентября 1939-го Грицевец присутствовал в Минске на заседании Военного совета округа. В 19:00 взлетел на самолете И-15 с аэродрома в Мачулищах и взял курс на поселок Болбасово в Оршанском районе. Садились там летчики в плохих метеоусловиях… Первый дважды Герой Советского Союза погиб в авиакатастрофе.





За годы существования этого высшего звания его удостоены 12 777 человек, из них 90 женщин. Дважды Героев насчитывалось 154, трижды — 3 (маршал Семен Буденный, знаменитые асы Александр Покрышкин и Иван Кожедуб). По четыре «Золотые Звезды» на кителе было у маршалов Георгия Жукова и Леонида Брежнева. Стоит отметить, что большинство Героев родом из пехоты, а не из ВВС. Абсолютное большинство обладателей «Золотой Звезды» — рядовой, сержантский и младший офицерский состав, а не генералитет. Зато среди дважды Героев нет рядовых и сержантов.

448 белорусов удостоены звания Героя Советского Союза. 7 из них стали дважды Героями. Одновременно Героями Социалистического Труда были Кирилл Орловский и Петр Машеров. Среди награжденных звездой Героя 9 женщин-белорусок. (четверо - посмертно) Это:





Вера Хоружая - одна из руководителей подполья в Витебске





Надежда Троян - разведчица и медсестра партизанского отряда «Буря» 4-й партизанской бригады «Дяди Коли»





Мария Осипова и Елена Мазаник - минское подполье. Это они ликвидировали гауляйтера Кубе.





Зинаида Портнова - разведчица партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова





Анна Масловская - комиссар партизанской бригады имени Ворошилова





Татьяна Мариненко - разведчица и связная партизанской бригады «Неуловимые»





Ефросинья Зенькова - подпольщица, секретарь Обольской подпольной комсомольской организации «Юные мстители» (Шумилинский район)





Полина Гельман - еврейка из Гомеля. 806 боевых вылетов. Начальник связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.







































































