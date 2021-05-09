







Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление в Weibo.





Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву).





Как сообщают китайские СМИ, координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.





Администратор NASA Билл Нельсон заявил, чтои "космические государства должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций".





Ранее в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести вред.







