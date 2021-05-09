Бельё на балконе - одиночный пикет?

В созданной на одном из интернет-порталов петиции белорусы просили власти дать четкую инструкцию, как действовать, чтобы сушка одежды на балконе или иные предметы аналогичной расцветки не являлась «одиночным пикетом или массовым мероприятием».





Подписавших петицию интересовало, в частности, какие конкретно вещи бчб-расцветки, иные предметы входят в список запрещенных для размещения на балконе.





В какой последовательности белорусам нужно сушить одежду на балконе и с какими госорганами нужно согласовывать начало и окончание сушки вещей.





Также белорусы спрашивали власти, будет ли считаться выход на застекленный балкон, во двор собственного дома в традиционной белорусской одежде одиночным пикетом.





В Могилевском горисполкоме в ответ на коллективное обращение граждан ответили, что власти Могилева не уполномочены разъяснять нормативно-правовые акты и предложили автору петиции обратиться в Минский горисполком, так как он зарегистрирован в столице.



