В Восточном Иерусалиме продолжаются беспорядки: пострадали 90 человек

В Восточном Иерусалиме вечером в субботу, 8 мая, продолжились столкновения палестинцев с израильской полицией. В результате инцидента пострадали 90 человек, 20 из которых пришлось госпитализировать. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.





Сообщается, что протестующие бросали в полицейских камни, а также зажгли костер вблизи Дамасских ворот, открывающих дорогу к мусульманскому кварталу Старого города Иерусалима. По меньшей мере один израильский офицер пострадал, пишет telegraf.by

В ответ стражи порядка Израиля применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений более двух десятков палестинцев были госпитализированы в медучреждения города. Травмы в основном были вызваны резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и избиением.





В то же время общество Красного Полумесяца Палестины заявило, что силы безопасности Израиля не позволили машинам скорой помощи добраться до района Дамасских ворот для оказания помощи раненым.





Начальник израильской полиции Коби Шабтай заявляет, что копы «постоянно работают над обеспечением свободы вероисповедания и поддержанием порядка и безопасности». «Вместе с тем мы не допустим жестоких беспорядков, нарушений закона и причинения вреда сотрудникам полиции», — отметил он.





Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начались на Храмовой горе в Иерусалиме вечером в пятницу, 7 мая. Тогда пострадали 200 палестинцев.





Отметим, что во время Рамадана по всему Израилю возросла напряженность из-за возможного выселения палестинцев из домов в районе Шейх-Джарра в Иерусалиме



