Reuters: число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55

Как пишет ТАСС, по меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.





По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы.





Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.



