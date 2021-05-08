Вакцина "Спутник V" белорусского производства прошла контроль качества в Москве
Лабораторные испытания в течение трех недель проводились в научно-исследовательском центре имени Гамалеи в Москве, где был создан оригинал первой российской вакцины от коронавируса.
Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о завершении трехнедельных лабораторных испытаний очередных серий вакцины "Спутник V" производства РУП "Белмедпрепараты". Тесты проводились в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По итогам испытаний РУП "Белмедпрепараты" отгрузили 358 тысяч доз первого компонента вакцины в адрес РУП "Белфармация". Это предприятие доставляет вакцину в белорусские регионы с полным соблюдением холодовой цепи, уточнили в Минздраве, пишет Sputnik.
В ведомстве также сообщили, что на начало мая на вакцинацию от коронавируса в поликлиниках записались более 400 тысяч человек в целом по стране, такую статистику предоставили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья.
Вакцинация от коронавируса в Беларуси
Кампания по вакцинации стартовала в Беларуси в январе. Ранее в стране прививали двумя препаратами: российской вакциной "Спутник V", которая производится на "Белмедпрепаратах", и китайской вакциной производства компании Sinopharm, сейчас по сведениям Минздрава, китайский препарат уже закончился.
Напомним, что о начале очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси – так называемой третьей волны - Минздрав сообщил 13 апреля.
Белорусская вакцина от COVID
О том, что Беларусь получила собственную вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил накануне президент Александр Лукашенко.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко.
В то же время белорусский лидер отметил, что "торопиться в этом вопросе пока не будут", а понаблюдают, как изменится болезнь, ведь штаммы будут совсем другие, и нет гарантий, что нынешние вакцины будут также эффективны от новый мутаций коронавируса.
Ранее президент Беларуси поручил заняться разработкой собственной вакцины от корнавируса, заявив, что это дело чести для Минздрава и НАН Беларуси.
17:55 08/05/2021
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