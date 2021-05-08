



Утром 8 мая в Минтруда и соцзащиты сообщили, что ветераны Великой Отечественной войны все же получат единовременные выплаты к празднику, не уточняя суммы, о которых идет речь. По информации ведомства, деньги должны прийти до 9 мая, пишет kp.by.





Портал tut.by со ссылкой на своих читателей пишет о том, что выплаты пенсионерам поступают. Некоторым пришло оповещение о зачислении средств ночью с 7 на 8 мая.





«Мой дедушка Владимир Иванович Поборцев является ветераном ВОВ. И действительно, сегодня утром пришли на его карточку деньги. Сумма - 1700 рублей», - привел слова читателя интернет-ресурс.





Еще один читатель рассказал, что его дедушка, ветеран войны со второй группой инвалидности по ранению, тоже получил сообщение о зачислении материальной помощи - тоже 1700 рублей.





В одном из областных комитетов по труду, занятости и соцзащите, подтвердили, что именно 1700 рублей полагается инвалидам ВОВ.





Другие участники войны получили суммы поменьше. Например, ветераны войны, малолетние узники получили 700 рублей.





Напомним, 6 мая в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплат ветеранам к 9 мая в этом году не будет. И когда собирать деньги для ветеранов начала одна из инициатив солидарности, на это отреагировал Лукашенко: «Не надо собирать деньги нашим ветеранам. У них они денег не возьмут, это кровавые деньги».











