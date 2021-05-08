Святочны салют над Віцебскам. Фота Сержука Серабро





Запрос ценовых предложений по организации салюта в областном центре на День Победы была размещена горисполкомом еще 22 апреля. Планировалось, что праздничный фейерверк на этот раз обойдется городскому бюджету в 10 000 рублей.





От исполнителя требовалось обеспечить многоуровневый высотный салют на фоне непрерывной работы изделиями паркового уровня, представляющий группу последовательно меняющихся смысловых пиротехнических картин, имеющих отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов, пишет ННВ.





Фейерверк должен быть быть панорамным, непрерывным, трехуровневым (низкий, средний и высотный), сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего, и крупного калибра, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов и длиться не менее 8 минут.





Планировалось, что в салюте используют шары калибром от 63 до 100 миллиметров, которые будут выстреливать на высоту до 120 метров, а также салютные батареи калибром от 20 до 50 миллиметров с высотой подъема до 55 метров. Кроме того в композицию включались пиротехнические ряды и кометы.





Однако уже 26 апреля было размещено сообщение об отмене закупки салюта. Это объяснялось возникновением необходимости внесения изменений и дополнений в предмет государственной закупки. Впрочем, информации о новой закупке «ННВ» найти не удалось.





В то же время, программа праздничных мероприятий в Витебске на День Победы сообщает, что салют состоится в 23:00, запускать его будут у монумента на площади Победы.





Напомним, что салюты, которые в прошлом году в Витебске запускали 9 мая и 3 июля обошлись городскому бюджету в 7000 рублей каждый. Таким образом, в этом году праздничный салют подорожал бы сразу на 43%.