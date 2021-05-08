Умер основатель бренда обуви для скейтбордистов и серферов





В официальном заявлении представители компании отметили, что Пол был «не просто предпринимателем — он был новатором». Его компанию считают кульминацией экспериментов и упорной работы в обувной сфере. Причем не боялся он экспериментировать как в дизайне, так и в распространении и маркетинге продукции. Свою роль тут сыграло и умение работать с цифрами.





В итоге семейный обувной бизнес превратился во всемирно признанный бренд», — сказано в заявлении от Vans.

Компания специализируется на обуви, одежде и аксессуарах для поклонников уличной культуры. Ее основные клиенты — скейтбордисты, серферы, райдеры и сноубордисты. Но удобные обувь и одежда от Vans быстро вошли в гардероб молодежи по всему миру.



