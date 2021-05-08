Минтруда: ветераны получат единовременные выплаты до 9 мая





Комментируя это сообщение, Александр Лукашенко пообещал, что участники войны обязательно получат разовую помощь прямо ко Дню Победы. Утром 8 мая мы дозвонились на горячую линию в Минтруда, где нам подтвердили эту информацию.





— Разовые выплаты будут в установленном порядке и в соответствующие сроки, — ответил на вопрос журналиста TUT.BY первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.





Он также уточнил, что деньги будут выплачены до 9 мая. На вопросы о размерах этих сумм и порядке выплат представитель министерства отвечать отказался.





7 мая Александр Лукашенко заявил, что для поддержки участников войны выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей. «И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 Мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», — рассказал он.





До этого инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.





В прошлом году в Беларуси ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие белорусы получили к 75-летию Победы единоразовые выплаты в размере от 700 до 2500 рублей. Выплаты были дифференцированными.





Помимо единоразовой помощи инвалиды и участники войны получают ежемесячные выплаты к пенсии. Они составляют от 273 до 410 рублей. Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход.





На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных тружеников тыла, 317 блокадников Ленинграда).



