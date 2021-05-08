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Минтруда: ветераны получат единовременные выплаты до 9 мая

В этом году вопрос единовременной помощи ветеранам сопровождался интригой. Изначально в Минтруда заявили, что разовые выплаты не предусмотрены.


Комментируя это сообщение, Александр Лукашенко пообещал, что участники войны обязательно получат разовую помощь прямо ко Дню Победы. Утром 8 мая мы дозвонились на горячую линию в Минтруда, где нам подтвердили эту информацию.

— Разовые выплаты будут в установленном порядке и в соответствующие сроки, — ответил на вопрос журналиста TUT.BY первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Он также уточнил, что деньги будут выплачены до 9 мая. На вопросы о размерах этих сумм и порядке выплат представитель министерства отвечать отказался.

7 мая Александр Лукашенко заявил, что для поддержки участников войны выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей. «И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 Мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», — рассказал он.

До этого инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.

В прошлом году в Беларуси ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие белорусы получили к 75-летию Победы единоразовые выплаты в размере от 700 до 2500 рублей. Выплаты были дифференцированными.

Помимо единоразовой помощи инвалиды и участники войны получают ежемесячные выплаты к пенсии. Они составляют от 273 до 410 рублей. Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход.

На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных тружеников тыла, 317 блокадников Ленинграда).
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