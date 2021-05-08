Василь Быков попал в тройку самых значимых военных писателей









Российский книжный сервис MyBook предложил своим читателям назвать самых значимых авторов, которые создавали произведения о Великой Отечественной войне. В опросе приняли участие 2000 человек.





1-е место в рейтинге занял российский писатель Борис Васильев, автор произведений «А зори здесь тихие» и в «В списках не значится». Борис Васильев в составе истребительного комсомольского батальона ВОВ ушел добровольцем и попал в окружение под Смоленском. После писатель прошел обучение в кавалерийской и пулеметной школе, отправился в воздушно-десантный полк. В 1943-м Васильев попал на минную растяжку – с тяжелой контузией его доставили в госпиталь, после чего он был демобилизован.





На 2 месте оказался автор повести «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев. В 1942 году он в составе 2-й гвардейской армии был направлен на Сталинградский фронт. Командовал минометным расчетом.





Был дважды ранен (в конце 1942 года - под Сталинградом, в конце 1943 года - под Житомиром). Принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.





Также самым значимым автором произведений о войне россияне назвали Василя Быкова, автора таких повестей как «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться» и т.д. Он попал на 3-ю позицию рейтинга.





Василь Быков в 1942 году был призван в Красную Армию. В 1943 году окончил Саратовское пехотное училище, получив звание младшего лейтенанта.





Василь Быков воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах: участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку, прошел по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен. Был взводным стрелкового взвода, позднее — взвода автоматчиков, взвода противотанковых пушек.



