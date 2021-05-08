+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Василь Быков попал в тройку самых значимых военных писателей

Белорусский писатель Василь Быков вошел в Топ-3 самых значимых авторов, которые создавали произведения о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствует исследование книжного сервиса MyBook.

Василь Быков попал в тройку самых значимых военных писателей


Российский книжный сервис MyBook предложил своим читателям назвать самых значимых авторов, которые создавали произведения о Великой Отечественной войне. В опросе приняли участие 2000 человек.

1-е место в рейтинге занял российский писатель Борис Васильев, автор произведений «А зори здесь тихие» и в «В списках не значится». Борис Васильев в составе истребительного комсомольского батальона ВОВ ушел добровольцем и попал в окружение под Смоленском. После писатель прошел обучение в кавалерийской и пулеметной школе, отправился в воздушно-десантный полк. В 1943-м Васильев попал на минную растяжку – с тяжелой контузией его доставили в госпиталь, после чего он был демобилизован. 

На 2 месте оказался автор повести «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев. В 1942 году он в составе 2-й гвардейской армии был направлен на Сталинградский фронт. Командовал минометным расчетом.

Был дважды ранен (в конце 1942 года - под Сталинградом, в конце 1943 года - под Житомиром). Принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.

Также самым значимым автором произведений о войне россияне назвали Василя Быкова, автора таких повестей как «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться» и т.д. Он попал на 3-ю позицию рейтинга. 

Василь Быков в 1942 году был призван в Красную Армию. В  1943 году окончил Саратовское пехотное училище, получив звание младшего лейтенанта.

Василь Быков воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах: участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку, прошел по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен. Был взводным стрелкового взвода, позднее — взвода автоматчиков, взвода противотанковых пушек.
Источник: Александр Даутин, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]