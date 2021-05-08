Алексей Санчук. Скриншот из новостей ОНТ









Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и ст. 13 ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках). 7 мая на процессе политзаключенного состоялись судебные прения. Прокурор Евгений Сераков попросил судью Татьяну Пирожникову наказать Санчука шестью годами лишения свободы в условиях усиленного режима. "Весна" наблюдает за этим процессом и рассказывает его обстоятельства.





Напомним, в ноябре в Минске на репетиции силовики задержали группу барабанщиков "Требуем разойтись", которая осенью стала одним из символов протестов. Музыкантов административно осудили за участие в несанкционированной акции протеста, но один из задержанных тогда — Алексей Санчук — после 15-суточного ареста так и не вышел на свободу. Против него возбудили уголовное дело. На "покаяльном видео" ОНТ Алексей после задержания только сказал: "Я учил ритм". По словам других задержанных музыкантов, при задержании сотрудники ГУБОПиКа избивали Алексея и требовали пароль от телефона.





"Весна" поговорила с женой Алексея, собрала хронологию его преследования и рассказывает, как барабанщик стал фигурантом уголовного дела по "протестной" статье 342 Уголовного кодекса.





В чем обвиняют барабанщика?





Алексея Санчука обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 и 2 ст. 342 (организация, подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и арт. 13 ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках).





Согласно версии обвинения, Алексей Санчук "под видом массовых мероприятий" в Минске совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом. Этим он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 342 УК.



