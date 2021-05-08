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В Польше сомневаются, что маршал Рокоссовский родился в Беларуси

Метрика маршала Советского Союза Константина Рокоссовского не доказывает, что он родился в Беларуси. Такое мнение агентству РИА "Новости" выразила польская исследовательница биографии полководца Ольга Добжаньска.

Константин Рокоссовский​

Как рассказывало Еврорадио, недавно в Национальном историческом архиве нашли метрику, из которой следовало, что Константин Рокоссовский родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области). Там говорится, что будущий полководец родился 3 (15) сентября 1889 года. А 4 (16) сентября 1889 года его крестили в Свято-Троицкой Телеханской церкви. 

Сам маршал в разные годы в своих автобиографиях называл местом своего родежня то Варшаву, то Великие Луки под Псковом. И даже год рождения он называл по-разному — то 1894, то 1896.

"Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы — это уже третье место, где он родился", — прокомментировала Добжаньска архивную находку. Она заявила, будто Константин Рокоссовский мог родиться в Варшаве, а потом его увезли крестить в Телеханы, на родину матери.

Следует, однако, обратить внимание, что крестили Рокоссовского на следующий день после рождения. Вряд ли младенца и роженицу так быстро увезли бы из Варшавы в далекий городок.

Добжаньска отметила, что и раньше существовали мнения, что Рокоссовский был при рождении крещен в православную веру. "Его мать была православной, и в Российской империи были такие правила: ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком", — добавила она.
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