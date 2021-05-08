+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

8 мая в «Экспобеле» открывается пункт вакцинации от ковида для всех желающих

Прививку тут может сделать любой человек ежедневно с 10.00 до 21.00 з перерывами на дезинфекцию.

8 мая в «Экспобеле» открывается пункт вакцинации от ковида для всех желающих
Фото ТЦ «Экспобел».
При себе надо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Врач вас осмотрит на месте.

В центре вакцинации будут работать медики Минской центральной районной клинической больницы. 

Прививать будут «Спутником V».

Перед прививкой пациента будет осматривать врач, мерять температуру, собирать эпидемиологический анамнез, измерять сатурацию, осматривать зев.

После введения препарата надо будет наблюдаться 30 минут, после чего будет выдана справка о прохождении первого этапа вакцинации. Не менее чем через 21 день пациенту надо будет снова нужно будет прийти на прививку второго компонента вакцины.

На сегодня в Беларуси привилось хотя бы один раз около 3% населения. Для сравнения: в Литве около 29%, в Польше — 25%, в России — около 8%.

Вакцинация двумя компонентами дает более чем 90%-ю гарантию, что ты не заболеешь ковидом по крайнее мере 6 месяцев, а, по всей вероятности, и целый год. А риск тяжелого течения ковида после вакцинации практически исключен.

Практику создания пунктов вакцинации в торговых центрах белорусы переняли у Израиля и стран Европы, которые продвинулись в этом дальше нас, пишет НН.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]