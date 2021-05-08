При себе надо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Врач вас осмотрит на месте.





В центре вакцинации будут работать медики Минской центральной районной клинической больницы.





Прививать будут «Спутником V».





Перед прививкой пациента будет осматривать врач, мерять температуру, собирать эпидемиологический анамнез, измерять сатурацию, осматривать зев.





После введения препарата надо будет наблюдаться 30 минут, после чего будет выдана справка о прохождении первого этапа вакцинации. Не менее чем через 21 день пациенту надо будет снова нужно будет прийти на прививку второго компонента вакцины.





На сегодня в Беларуси привилось хотя бы один раз около 3% населения. Для сравнения: в Литве около 29%, в Польше — 25%, в России — около 8%.





Вакцинация двумя компонентами дает более чем 90%-ю гарантию, что ты не заболеешь ковидом по крайнее мере 6 месяцев, а, по всей вероятности, и целый год. А риск тяжелого течения ковида после вакцинации практически исключен.





Практику создания пунктов вакцинации в торговых центрах белорусы переняли у Израиля и стран Европы, которые продвинулись в этом дальше нас, пишет НН.







