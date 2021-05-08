







Счета издательства по-прежнему остаются заблокированными, пишет TUT.BY.





В своем телеграм-канале издательство сообщает, что Минская областная экспертная комиссия до сих пор не завершила экспертизу романа белорусского писателя Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы». 1 тысячу экземпляров книги, которые прибыли в адрес издательства в апреле, задержали таможенники.





При этом издательство рассчитывало на продажи книги, но из-за отсутствия такой возможности терпит убытки и находится под угрозой остановки своей работы. Кроме того, счета издательства остаются заблокированными с января — тогда в него приходили сотрудники Департамента финансовых расследований.





— Мы просім вашай падтрымкі, і з гэтай мэтай абвяшчаем татальны распродаж нашых кніг у краме www.januskevic.by, — сообщили в телеграм-канале издательства и поделились планами на будущее.





— У бліжэйшы час павінны выйсці «Сараеўскае Мальбара» Міленкі Ергавіча (Харватыя) і «Сёння я не хацела б з сабой сустракацца» нобелеўскага лаўрэата Герты Мюлер. Ідзе праца над перакладамі новых кніг пра Гары Потэра («Вязень Азбакана») і Ведзьмара («Кроў эльфаў»), «Зорнымі дзённікамі» Станіслава Лема. Восенню мы плануем выдаць шыкоўны раман Дамінікі Словік (Польшча) «Зімоўля», славутую «Восень патрыярха» Габрыеля Гарсія Маркеса, ашаламляльны бестселер Шчэпана Твардаха (Польшча) «Кароль». Для дзетак рыхтуем новыя кнігі Эрвіна Мозэра і Святланы Татарнікавай. Мы вядзём перамовы над беларускім выданнем новага рамана Салі Руні (Ірландыя), аднаго з твораў Кормака Макарці (ЗША) (пакуль таямніца!). А неўзабаве, спадзяёмся, раскажам увогуле пра «бамбічэскую» падзею.





Роман Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы» вышел в последние дни 2017 года в издательстве «Логвінаў» и стал крупнейшим культурным событием страны. В 2019-м роман, переведенный на русский язык, попал в шорт-лист российской литературной премии «Большая книга». В 2020-м в Свободном театре был поставлен спектакль по этой книге.





Для публикации в издательстве «Янушкевіч» Альгерд Бахаревич подготовил новую редакцию романа. Второе издание было напечатано в Литве.





Яндекс.Директ