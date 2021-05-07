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Зверство. Житель Могилевского района до смерти забил соседскую собаку

Житель Могилевского района привязал к забору соседского хаски и зверски избивал, пока животное не умерло. Ему грозит максимум год ареста.


53-летний житель Могилевского района зверски убил собаку соседа, сообщил порталу Mogilevnews.by замначальника Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Карасев.

Мужчина привязал собаку к забору веревкой и зверски избивал, пока животное не умерло. Причина такого поступка, по словам подозреваемого, заключается в том, что хаски задушил его кур.

Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животным по ст. 339-1 УК РБ. Мужчине грозят общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до одного года.
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