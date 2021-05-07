Зверство. Житель Могилевского района до смерти забил соседскую собаку





53-летний житель Могилевского района зверски убил собаку соседа, сообщил порталу Mogilevnews.by замначальника Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Карасев.





Мужчина привязал собаку к забору веревкой и зверски избивал, пока животное не умерло. Причина такого поступка, по словам подозреваемого, заключается в том, что хаски задушил его кур.





Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животным по ст. 339-1 УК РБ. Мужчине грозят общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до одного года.