Зверство. Житель Могилевского района до смерти забил соседскую собаку
Житель Могилевского района привязал к забору соседского хаски и зверски избивал, пока животное не умерло. Ему грозит максимум год ареста.
53-летний житель Могилевского района зверски убил собаку соседа, сообщил порталу Mogilevnews.by замначальника Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Карасев.
Мужчина привязал собаку к забору веревкой и зверски избивал, пока животное не умерло. Причина такого поступка, по словам подозреваемого, заключается в том, что хаски задушил его кур.
Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животным по ст. 339-1 УК РБ. Мужчине грозят общественные работы, штраф, исправительные работы или арест на срок до одного года.
10:08 08/05/2021
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