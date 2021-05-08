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В Беларуси можно будет бесплатно проверить свой иммунитет к коронавирусу

В рамках проекта, который осуществляется белорусскими медиками совместно с Роспотребнадзором, в республике проведут исследование популяционного иммунитета к COVID-19.


В Беларуси любой желающий сможет бесплатно сдать тест на антитела и проверить свой иммунитет к коронавирусу.

В республике стартует исследование популяционного иммунитета, которое будет проводиться совместно с Роспотребнадзором, пишет Sputnik.

"Любой желающий сможет бесплатно в пунктах, которые будут определены для забора биологического материала, пройти исследование на антитела", - рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Активная фаза исследований начнется сразу после майских праздников: 14-15 мая, а также 17-19 мая. Такая работа будет проводиться во всей стране. В Минске планируется провести 3 тысячи таких исследований, в регионах – по 1,5 тысячи.

Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в 3 месяца.

Белорусская вакцина от коронавируса


Сегодня Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси создали свою вакцину – так называемый "кандидатский вариант".

Минздрав поделился подробностями, какой препарат разрабатывают белорусские ученые. Вакцина – инактивированная, то есть сделана из "убитого" вируса: этот тип вакцины хорошо изучен, технология известна давно, вакцина будет малореактогенной, без отдаленных побочных реакций и последствий. 

Ученые уверены, что опытно-промышленная стадия препарата начнет выпускаться с конца 2021 года.

Какое предприятие займется производством отечественной вакцины, держится в секрете – коммерческая тайна. Над названием тоже пока не думали: "главное – изобрести".

Вакцинация в Беларуси
В Беларуси продолжается прививочная кампания: на данный момент первый компонент вакцины получили около 3,3% населения, 150 тысяч человек прошли полный курс вакцинации из двух доз препарата. Прививки делают не только российским "Спутником V", но и произведенной на базе "Белмедпрепаратов" вакциной.

В ближайшее время снова ожидается прибытие китайской вакцины "Синофарм": препарат в расчете на 150 тысяч человек прибудет в качестве гуманитарной помощи от правительства КНР.
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