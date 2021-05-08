Ремонт дорог по новой технологии. Беларусь, XXI век









Суть такая: два рабочих отломали кусок тротуара и уложили его в дорожную яму. Чтобы все это держалось, из детской песочницы взяли ведро песка, засыпали в щели и ногами утрамбовали. Не верите? Есть видео, сообщает АвтоГродно:













Ситуацию засняла на телефон местная жительница. Кстати, она как-то заранее догадалась, что песок возьмут из песочницы, – наверное, житейский опыт.





Кстати, ту самую дыру, которая образовалась в тротуаре, засыпали землей. Логического объяснения такому ремонту не найти. Разве что в скором времени разломанный тротуар заменят красивой плиткой?





По информации читателя АвтоГродно, ремонт по новой технологии провели вчера во дворе дома №55 на улице Домбровского.