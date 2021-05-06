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Дом горел, а молитва на стене – нет. Депутат-погорелец отстраивает дом в Берёзовском районе

Известный в Берёзовском районе оппозиционный депутат сельского совета Валерий Билибуха продолжает восстанавливать свой дом после пожара.



Напомним, его дом горел 18 января – примчались пожарные из Пружан и Берёзы. Сгорела крыша, пристройка, имущество внутри. Но, благодаря пожарным, коробку в основном удалось спасти.


 
Многие комментаторы тогда высказывались в интернете, что дом депутата могли поджечь из-за его оппозиционной позиции. Но Валерий Билибуха говорит, что это не так – выяснилось, что проблема была в дымоходе.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» побывал в гостях у Валерия Билибухи и посмотрел, как идет ремонт.

В день приезда журналиста тут работали мастера стяжки – заливали полы. Каркас крыши уже сделан, как и новая пристройка.

«Сделали дом чуть выше, добавили брёвен. Полы решил уже заливать, сделаем в некоторых комантах тёплыми. Сделаем лучше, чем был. Но не особо хотелось, конечно, на старость лет таким заниматься», – говорит Валерий Билибуха.

Сельский депутат рассказал, что на пожаре не обошлось без чуда – недалеко от очага возгорания уцелела молитва, прикрепленная к стене на ткани. Эту молитву ему подарил на 50-летие политик Павел Северинец.

Сам депутат после пожара помотался по больницам. А голос его был необычно хриплым. Спасая на пожаре документы, он надышался дымом плавившегося сайдинга, которым была обшита пристройка. На днях ездил в Брест в больницу. К счастью, врачи заверили, что здоровье восстанавливается.



 
Работы еще «не початый край», говорит Валерий. Но благодарит всех неравнодушных, кто отозвался помочь в его беде.

Помогли на работе – он работает лесником в Кабаковском лесничестве Ивацевичского лесхоза. И коллеги скинулись, и деревом организация помогла. Сельчане, они же избиратели, помогают и рублём, и рабочими руками.

Узнав о беде Билибухи отзывались самые неожиданные люди. Рабочие приезжали помочь из других городов, незнакомая бабушка звонила, чтобы поделиться пенсией, а некоторые предприниматели предлагали серьёзные скидки.

«Белорусы – солидарные люди. У меня первое время руки опускались, в шоке был. Всю жизнь, что-то делал и делал в этом родительском доме. А тут вмомент все уничтожено. Но благодаря поддержке людей вот и движется постепенно дело», – не унывает Билибуха.

Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.

О нём много писала пресса, так как депутат не отсиживался, а часто выступал с инициативами в решении тех или иных местных проблем – то запрет на содержание свиней во время африканской чумы, то дороги, то запрет на купание, то качество воды в селе. Он часто собирал подписи и многие из этих проблем впоследствии решались. Пользуется уважением не только в деревнях, где избран депутатом, но и среди жителей Берёзовского района и за его границами.

Напомним, его дом горел 18 января – примчались пожарные из Пружан и Берёзы. Сгорела крыша, пристройка, имущество внутри. Но, благодаря пожарным, коробку в основном удалось спасти.
 
Многие комментаторы тогда высказывались в интернете, что дом депутата могли поджечь из-за его оппозиционной позиции. Но Валерий Билибуха говорит, что это не так – выяснилось, что проблема была в дымоходе.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» побывал в гостях у Валерия Билибухи и посмотрел, как идет ремонт.

В день приезда журналиста тут работали мастера стяжки – заливали полы. Каркас крыши уже сделан, как и новая пристройка.

«Сделали дом чуть выше, добавили брёвен. Полы решил уже заливать, сделаем в некоторых комантах тёплыми. Сделаем лучше, чем был. Но не особо хотелось, конечно, на старость лет таким заниматься», – говорит Валерий Билибуха.

Сельский депутат рассказал, что на пожаре не обошлось без чуда – недалеко от очага возгорания уцелела молитва, прикрепленная к стене на ткани. Эту молитву ему подарил на 50-летие политик Павел Северинец.

Сам депутат после пожара помотался по больницам. А голос его был необычно хриплым. Спасая на пожаре документы, он надышался дымом плавившегося сайдинга, которым была обшита пристройка. На днях ездил в Брест в больницу. К счастью, врачи заверили, что здоровье восстанавливается.
 
Работы еще «не початый край», говорит Валерий. Но благодарит всех неравнодушных, кто отозвался помочь в его беде.

Помогли на работе – он работает лесником в Кабаковском лесничестве Ивацевичского лесхоза. И коллеги скинулись, и деревом организация помогла. Сельчане, они же избиратели, помогают и рублём, и рабочими руками.




Узнав о беде Билибухи отзывались самые неожиданные люди. Рабочие приезжали помочь из других городов, незнакомая бабушка звонила, чтобы поделиться пенсией, а некоторые предприниматели предлагали серьёзные скидки.

«Белорусы – солидарные люди. У меня первое время руки опускались, в шоке был. Всю жизнь, что-то делал и делал в этом родительском доме. А тут вмомент все уничтожено. Но благодаря поддержке людей вот и движется постепенно дело», – не унывает Билибуха.

Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.

О нём много писала пресса, так как депутат не отсиживался, а часто выступал с инициативами в решении тех или иных местных проблем – то запрет на содержание свиней во время африканской чумы, то дороги, то запрет на купание, то качество воды в селе. Он часто собирал подписи и многие из этих проблем впоследствии решались. Пользуется уважением не только в деревнях, где избран депутатом, но и среди жителей Берёзовского района и за его границами, пишет 1reg.by.
Источник: Павел Дайлид
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