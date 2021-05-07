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«На 19 мая у него был обратный билет в Норильск». Что известно о докторе, которого задержали в Борисове

Александра Телего задержали в Борисове 3 мая и отвезли в ИВС, который расположен в здании тюрьмы № 1 в Гродно. Все это время причины задержания доктора были неизвестны. Лишь спустя три дня в МВД сообщили, что против него возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти. Мы поговорили с мамой Александра — Галиной и его друзьями о докторе и о том, что с ним произошло.

Фото: sprosivracha.com

Александр Телего родом из Борисова, но 8 лет назад уехал в Норильск. Про него в 2012 году писали на официальном сайте этого российского города, когда специалистам «дефицитных» профессий вручали там ключи от служебных квартир, пишет TUT.BY.

Галина говорит, что ее сын уехал, чтобы заработать денег.

 — История здесь простая — молодые поженились, надо было как-то зарабатывать на жилье. Решили, что он поедет в Норильск, где на тот момент требовались специалисты. Не скажу, что там уж очень большие заработки, но какие-то северные доплаты были. Нравилось ли ему там? Город — не самый благополучный в экологическом плане, холодно, суровые погодные условия, но платили все же лучше, чем здесь. Он начал строить «однушку» в Московской области, куда хотел и переехать в будущем. Конечно, кредиты большие платит, поэтому и оставался в Норильске. Но каждый год приезжал к нам домой. Александр и нам стал помогать, как мог. В общем, он самый лучший сын и наш помощник. Сейчас семье очень трудно, — рассказывает Галина.

В Борисове у Телего, кроме родителей, живет и сын от первого брака — с ним Александр проводил много времени, приезжая в Беларусь. В апреле Телего в очередной раз приехал на родину в отпуск. В Норильск должен был возвращаться 19 мая — на эту дату уже были куплены билеты. Но 3 мая его задержали.

Галина пока не очень понимает, что произошло. Рассказывает, что в семье политику и происходящее в стране особо не обсуждали. Конечно, были в курсе, но времени на разговоры не было — Александр старался успеть побыть с сыном и помочь маме. О том, что он что-то там писал в телеграм-каналах, он ей, говорит, не рассказывал.

Женщина замечает, что ее сын и не ругался никогда.

 — Во всяком случае я не помню, чтобы было такое, — повторяет Галина.

Галина говорит, что сын всегда хотел быть врачом. И даже когда с первого раза не поступил в медколледж, от своей мечты не отказался и позже все же поступил в медвуз. В 2003 году окончил военно-медицинский факультет Белорусского государственного медицинского университета. Основная специальность — неврология, но есть и другая — психиатр-нарколог.

Друзья Александра рассказывают, что он какое-то время работал врачом в одной из колоний Беларуси, потом — в поликлинике Борисова.

Вспоминают, что 3 мая в какой-то момент Телего перестал выходить на связь, они начали узнавать, что с ним могло случиться. Так и выяснили, что Александр задержан.

Говоря об обстоятельствах задержания, Галина отмечает, что появившаяся в Сети информация о том, что за ее сыном приехали ночью и увезли буквально без одежды, не соответствует действительности. Женщина говорит, что все происходило днем: Александр спокойно собрался, никакого сопротивления силовикам не оказывал.

Напомним, в четверг, 6 мая, в МВД сообщили, что в отношении врача возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

— Выяснилось, минувшей зимой в экстремистском телеграм-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы, — заявили в МВД.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/729590.html?c
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