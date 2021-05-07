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Куда за границу в этом году смогут поехать привитые в Беларуси по паспорту вакцинации?

Евросоюз этим летом планирует открыть границы для туристов, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными европейским регулятором. Это Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneсa. «Спутника V» или китайской вакцины от компании Sinopharm, которыми прививают в Беларуси, в этом списке пока нет. Однако Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам изучают эти вакцины. Куда за границу в этом году смогут поехать привитые в Беларуси по паспорту вакцинации?


В Беларуси от COVID-19 прививают несколькими вакцинами: российской «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутником V», выпущенным на отечественных «Белмедпрепаратах», и китайской от компании Sinopharm. По желанию и платно в поликлинике, где человек прививался, могут выдать сертификат о вакцинации на русском и английском языках, пишет TUT.BY.

Все страны Евросоюза в этом году будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств. Пока агентство одобрило четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Вакцины «Спутник V» и китайскую от компании Sinopharm европейский регулятор пока изучает. Однако «Спутник V» уже зарегистрирован в 65 странах мира, в том числе в Венгрии и Словакии, которые входят в ЕС.

3 мая на Deutsсhe Welle вышел материал, в котором высокопоставленный чиновник Еврокомиссии подтвердил, что вакцинация «Спутником V» или китайской вакциной Sinopharm пока не дают оснований для въезда в ЕС. «Мы ничего не имеем против „Спутника V“ или других не одобренных для применения в Евросоюзе препаратов. Но государства ЕС не будут иметь возможности сертифицировать вакцины, которые не были зарегистрированы нашим агентством либо же отсутствуют в списке ВОЗ», — подчеркнул собеседник DW.

Однако некоторые европейские страны уже пускают привитых «Спутником V» и китайской вакциной от компании Sinopharm.

Что касается детей, то до 18 лет российским «Спутник V» и китайским Sinopharm их пока не прививают. Поэтому, если вы планируете отпуск с несовершеннолетними, то правила их въезда лучше уточнять в турагентстве, но будьте готовы, что им понадобится ПЦР-тест. Например, при въезде в ОАЭ ПЦР-тест нужен детям с 12 лет, в Турцию и Египет — с 6 лет.

Греция

С 14 мая Греция открывает границы для туристов. При въезде нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Но если человек привился, то нужно показать справку на английском языке о полном курсе вакцинации, которую вы прошли минимум за 14 дней до въезда. Среди вакцин, с которыми пускает Греция, есть и «Спутник V», и вакцина от компании Sinopharm. Также в этом списке Pfizer и BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics. По возвращении в Беларусь из Греции нужна 10-дневная самоизоляция.

Кипр

C 10 мая привитых «Спутник V», в том числе и белорусов, будут пускать на Кипр. Также въезд разрешили привитым вакцинами от Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneсa. Китайской вакцины в этом списке нет.

Перед поездкой нужно загрузить копию сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке на сайте Cyprus Flight Pass. По возвращении в Беларусь также нужен 10-дневный карантин.

Грузия

Для тех, кто прошел полный курс вакцинации, открыта Грузия. Причем какой вакциной — неважно. До поездки всем въезжающим в эту страну нужно пройти регистрацию на специальном сайте. По возвращении в Беларусь нужна 10-дневная самоизоляция.

Болгария

Болгария с 1 мая открывается для туристов. Страна разрешает въезд или по отрицательному результату свежего ПЦР-теста (не позднее 72 часов до прилета), или теста на антиген (сделанного не позднее чем за 48 часов до прилета), или по справке о том, что человек переболел COVID-19 не более 180 дней назад на момент въезда, или тем, кто прошел полный курс вакцинации (привился двумя дозами) не раньше, чем 14 дней назад. Среди одобренных вакцин есть и «Спутник V», и китайская вакцина от Sinopharm, которыми прививают в Беларуси.

Словения

В Словению могут въезжать и не проходить карантин белорусы, которые привились «Спутник V». При этом должно пройти не менее 21 дня с момента введения первой дозы, говорится на сайте правительства республики. Напомним, что полный курс вакцинации предполагает введение двух доз прививки.

Ранее въезжать в Словению и не проходить карантин можно было тем, кто привился вакцинами от BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Помимо них, разрешили въезд без карантина привитым «Спутник V» и Johnson + Johnson/Janssen.

По возвращении из Словении в Беларусь нужно отбыть 10-дневную самоизоляцию.

Хорватия

В Хорватию разрешен въезд после полного курса прививок российской и китайской вакцинами, сообщает хорватское издание dnevnik.hr. По возвращении в Беларусь нужна 10-дневная самоизоляция.

Сербия

Для въезда в Сербию нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прилета. Также подходит справка о полном курсе вакцинации двумя дозами любой вакцины, или одной дозой вакцины AstraZeneсa, указано на сайте МИД Сербии. По возвращении в Беларусь нужно отбыть 10-дневный карантин.

Куда не нужна ни вакцинация, ни ПЦР-тест:


Черногория

В Черногорию с 22 апреля для белорусов возможен въезд без результатов ПЦР-тестов и вакцинации. По возвращении в Беларусь нужна самоизоляция на 10 дней.

Албания

Для въезда в Албанию белорусам ПЦР-тест не нужен. 7 мая Минздрав в своем телеграм-канале сообщил, что карантин после возвращения из Албании в Беларусь тоже не нужен — эта страна исключена из перечня стран «красной зоны».

Куда нужен ПЦР-тест:


Турция

До 31 мая въезд в Турцию возможен по свежему результату ПЦР-теста (не позднее чем за 72 часа до въезда). По возвращении в Беларусь нужна самоизоляция на 10 дней.

Египет

Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь самоизоляция не нужна.


Россия

Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь карантин не нужен. Важно помнить, что с 15 апреля белорусы, которые летят из Минска в Россию, должны установить мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Сюда необходимо загрузить результаты отрицательного ПЦР теста на коронавирус, чтобы затем предоставить его в виде QR-кода. Пассажирам поездов приложение пока не нужно.

Украина

Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. При этом необходимо иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, актуальную для Украины. По возвращении в Беларусь придется отправиться на 10-дневную изоляцию.

Тунис

Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь также обязателен 10-дневный карантин.

ОАЭ

Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь карантин не нужен.

Мальдивы

До недавних пор на Мальдивы могли приехать туристы, которые прошли весь курс вакцинации и вторая доза прививки была сделана не меньше чем за 14 дней до поездки. В список разрешенных вакцин входят «Спутник V» и Sinopharm. Однако с 3 мая все туристы должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Тест не нужен только детям в возрасте до одного года, пишет издание www.tourdom.ru со ссылкой на Министерство туризма республики. По возвращении в Беларусь нужно отбыть 14-дневный карантин.

Танзания (Занзибар)

Танзания ужесточила правила въезда, и с 4 мая туристам нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сообщает Ассоциация туроператоров России. Помимо него за 24 часа до прибытия нужно заполнить онлайн-форму. По возвращении в Беларусь самоизоляция не нужна. В перечне стран «красной зоны», который регулярно обновляет Министерство здравоохранения, этой страны на данный момент нет.
 
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