Суд по книге "Белорусская национальная идея" прекратили
Судебное дело над Егором Старовойтовым, которого обвиняют в хранении "экстремистской" книги "Белорусская национальная идея", прекратили. Так как истекли два месяца, отведенные на привлечение к административному взысканию. Книгу парню не вернут — ее приобщили к делу.
Книга "Белорусская национальная идея" / Еврорадио
Последнее заседание прошло 9 апреля. Тогда судья взял перерыв, чтобы "почитать книгу", и отправил дело на доработку.
В книгу "Белорусская национальная идея" входят беседы с писателями, художниками, философами, общественными деятелями в программе Еврорадио "Идея Х", которую ведут Змитер Лукашук и Максим Горюнов.
Суд по "экстремистской" книге прекратили / Еврорадио
20:20 07/05/2021
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