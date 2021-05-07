Суд по книге "Белорусская национальная идея" прекратили

Судебное дело над Егором Старовойтовым, которого обвиняют в хранении "экстремистской" книги "Белорусская национальная идея", прекратили. Так как истекли два месяца, отведенные на привлечение к административному взысканию. Книгу парню не вернут — ее приобщили к делу.