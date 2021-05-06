Невероятная история пропавшей медали «За отвагу»









ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ОРДЕНОВ









… Медаль нашли на краю вспаханного по осени поля. Ручеек талой воды вымыл ее из земли. Сперва находку приняли за монету: юбилейный советский рубль. Но когда стерли перчаткой налипший песок… «За отвагу»! Наиболее ценимая в советское время (да и в настоящее тоже) медаль, учрежденная для награждения за личное мужество при исполнении воинского долга. «За отвагу» носили на левой стороне груди и располагали сразу после орденов.





У медали не было колодки — видимо, истлела. Но кругляш сохранился почти идеально. После очистки на аверсе обнаружилась небольшая царапина: в верхней части, где изображены летящие самолеты. Надпись, некогда покрытая красной эмалью, поблекла. Но самое главное — состояние обратной стороны. Номер, набитый на реверсе, читался отчетливо. Вот она, подсказка! Единственная ниточка, которая может пролить свет на события давних лет: кто владелец и за что награжден.





Куда обращаться при находке награды военных лет? Если известен номер, то, скорее всего, поможет запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. На каждый знак с номером оформлялась регистрационная карточка. Но установить личность военнослужащего самостоятельно — проблематично. Архив не вступает в переписку с частными лицами и не принимает обращения по электронной почте. Обратиться вправе государственный орган, на который возложены соответствующие полномочия, например, военный комиссариат. Или поисковый отряд. В нашем случае эту работу взял на себя могилевчанин Евгений Балберов, поисковик военно-поисковой секции Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры.





Ответ из ЦАМО приходится ждать довольно долго: может пройти несколько месяцев. Чаще всего он результативен, хотя бывает, что информацию найти не удается. Но звезды сложились. А благодаря сотрудничеству белорусских и российских поисковиков все было сделано в сжатые сроки.





ОТВАГА ПЕХОТИНЦА ШПУРОВА





Медаль нашли возле обезлюдевшей — последняя жительница умерла в прошлом году — деревни Верба (ударение на последний слог). Согласно данным книги «Память. Дрибинский район» когда-то в Вербе проживало 7 участников Великой Отечественной войны. И некоторые из мужчин были награждены за отвагу: минометчик Владимир Демьянович Шпаков, стрелок Федор Петрович Терентьев… Как вариант можно было предположить, что медаль утерял кто-то из них — в послевоенное время. Такое случалось. А еще бывало, что знаки отличия фронтовики отдавали детям — для игр, сохраняя удостоверения к ним.









— Пока сведения о владельце искали в архивах, более-менее точно утверждать можно было одно: медаль вручена в поздний период Великой Отечественной: в 1944 — 1945 годах, — рассказывает Евгений Балберов. — Примерный отрезок устанавливается по диапазону номера. К слову, в 1947 году Президиум Верховного Совета СССР постановил изготавливать медаль уже без нанесения номера. В послевоенные годы «За отвагу» вручали реже. Локальные конфликты с участием советских военнослужащих были: Китай, Северная Корея, Египет, Вьетнам… Летчики, ракетчики, танкисты, артиллеристы… Но официально Советский Союз не находился в состоянии войны.





Когда номер медали сверили с документами, выяснилось следующее. Награда вручена рядовому Шпурову Николаю Яковлевичу, 1925 года рождения. Красноармеец служил в 1113-м стрелковом полку 330-й стрелковой дивизии 49-й армии, входившей в состав 2-го Белорусского фронта. Летом 1944 года дивизия воевала на Могилевщине. За освобождение областного центра ей было присвоили почетное звание «Могилевская».





Что касается Николая Шпурова, то он, в частности, отличился при ликвидации Минского котла. В конце июня в лесах восточнее Минска в окружении оказалась стотысячная группировка противника. Немцы предпринимали отчаянные попытки прорыва. 6 июля в районе совхоза Обчак стрелок Шпуров уничтожил 3-х вражеских солдат при отражении контратаки.









Что интересно: медаль «За отвагу» солдату вручили не сразу. Он еще успел повоевать в Восточной Пруссии. В феврале 1945 года в бою за деревню Дойче-Зиген, длившемся три дня, корректировал огонь минометов по огневым точкам противника. За это был представлен уже к ордену — ордену Славы III cтепени. «Славу» вручали исключительно за личный героизм и смелость на поле боя. А там и «За отвагу» подоспела.









Фото из ателье





Но еще более интересно: судя по документам, Николай Шпуров действительно оказался уроженцем Вербы! Хотя никто из старожилов, проживающих в близлежащих деревнях, так его и не вспомнил. И в книге «Память» сведений о ветеране нет.





Чтобы отыскать героя, которому принадлежала награда, пришлось провести целое расследование. Зацепкой стало упоминание в архивах о вручении ветерану юбилейной награды. В 1985 году в СССР праздновали 40-летие Победы, и по этому поводу была отчеканена медаль. Тогда ветеран проживал в казахстанском поселке Пригородный Державинского района Тургайской области (ныне Акмолинская).





В социальных сетях я разыскал одну из жительниц Пригородного — Наталью Лушникову. Наталья работает в поселковой библиотеке. А в маленьком населенном пункте библиотека это больше чем просто библиотека. Взять книгу, послушать приезжих артистов, поговорить, обсудить последние новости… Очаг культуры и центр притяжения.





— Во второй половине 50-х годов в Советском Союзе массово вводили в сельхозоборот земли на Урале, в Сибири и Казахстане. На целину ехала в основном молодежь — по комсомольским путевкам, по вербовке, — рассказывает Наталья.





Степные просторы — территория зерносовхоза могла быть как небольшая европейская страна — приезжие обживали с нуля. Освоение целины романтично выглядело со стороны: степь в цветах и по ней идут трактора с плугами… А вот жить механизаторам пришлось в брезентовых палатках. Были проблемы с водой, завозом товаров первой необходимости. Донимала непривычная жара и суховей.





Но постепенно отстроили дома, школы, больницы… Пригородный как поселок во многом сложился благодаря приезжим. Николай Шпуров живет здесь с 1957 года. В совхозе он работал трактористом. Потом перешел в строительную колонну — водил самосвал.





Биографию односельчанина Наталья Лушникова знает подробно. Сегодня Николай Яковлевич Шпуров — единственный из ветеранов Великой Отечественной войны в Державинском районе. Когда-то их было больше 30. Чтобы память о фронтовиках сохранилась, библиотекарь ведет летопись.





Фото из школы





Ветеран





Сведениями Наталья охотно поделилась:





— Родился в Вербе. В 1932 году пошел в школу. Окончил 7 классов. В войну находился на оккупированной территории. А после освобождения — осенью 1943-го — был призван Мстиславским райвоенкоматом. Присягу принял в декабре в запасном полку. Там же учился на шофера. Но на фронт попал пехотинцем. Воевал в Белоруссии.





Служил Николай Шпуров долго — до лета 1950 года. Армейская школа жизни для солдат последних военных призывов длилась по пять — семь лет. С 1945 и вплоть до 1949 года призывов в Советском Союзе не проводили: достигшая совершеннолетия молодежь направлялась на восстановительные работы в шахтах, на стройки. Вот и служил младший сержант Шпуров куда больше положенного срока. Солдаты возвращались домой уже в возрасте 25 лет, имея за плечами неполное школьное образование и упущенное время для учебы.





После демобилизации Николай Шпуров пять лет проработал в милиции. Потом узнал, что в школе механизации набирают группу на целину, и уехал пахать казахстанские земли. Собирался ненадолго — подзаработать. Оказалось, уехал навсегда. Женился, получил жилье.





Годы берут свое. Человеку в возрасте сложно без поддержки. Не так давно Николая Яковлевича уговорили переехать из Пригородного в райцентр — в медико-социальное учреждение для престарелых. Там обеспечивают уход.





5 мая ветерану исполнилось 96 лет. В этот день жители поселка — те, кто знает односельчанина достаточно близко — пришли его проведать. Из-за ограничений по коронавирусу встреча была короткой. И вопрос, с которого, собственно, все и началось: как медаль «За Отвагу» оказалась на пашне? — так и остался без ответа. Хотя так ли это важно?





— Поисковой работой я занимаюсь 6 лет, — говорит Евгений Балберов. — В экспедициях находили награды, которые впоследствии передавали родственникам бойцов и командиров. Но случаев, когда по находке удается отыскать самого героя, по понятным причинам мало. В моей практике это было лишь раз.





Добавим также: невероятным стечением обстоятельств можно назвать то, что обладатель награды оказался жив. Ветеранов, реально принимавших участие в боевых действиях с вермахтом, к 2021 году остались единицы — и все это глубоко пожилые люди старше 95 лет… К примеру, по всей Беларуси их лишь 1877 человек.





5 мая медаль «За отвагу» передали работникам посольства Республики Казахстан в Минске — вместе с документами, подтверждающими подлинность истории. Медаль перешлют в министерство иностранных дел. Спустя десятилетия награда вернется к ветерану.