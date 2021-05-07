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«Произошло чудо»: Впервые после выборов политзаключенному дали условное наказание

Лидер общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан стал первым политзаключенным, которому после выборов 2020 года вынесли приговор с условным неприменением наказания.



Олега задержали после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по арт. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1, пишет лишенный аккредитации ПЦ "Вясна".

Вечером 23 апреля 2021 года Олег Корбан написал на своей странице в Фейсбуке: «Чудо произошло, сегодня меня выпустили на свободу! Суд вынес 1,5 года ограничения свободы. Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе».

Сегодня на сайте Верховного суда появилась информация, касающаяся приговора по уголовному делу Корбана, который вынесли на закрытом заседании 23 апреля. Его признали виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и по ч. 1 ст. 342 УК назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также его признали виновным в «иной подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, при отсутствии признаков более тяжкого преступления», и на основании ч. 2 ст. 342 УК назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Итоговое наказание — лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Но суд постановил не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение одного года испытательного срока обвиняемый Корбан не совершит новое преступление и будет исполнять возложенные на него судом обязанности.

Сам Корбан дал подписку о неразглашении относительно своего дела. На сайте Верховного суда тоже прямо не написано, что речь идет о нем — там фигурирует обвиняемый «К.», но, по мнению правозащитников, эта новость касается Корбана.
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