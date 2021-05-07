Беларусь теряет врачей. Из-за протестов и правды о ковиде





Целый ряд белорусских врачей и медработников лишились своих рабочих мест после того, как выразили свою гражданскую позицию, поддержав протесты против результатов президентских выборов, осудив насилие по отношению к протестующим, а также раскритиковав действия властей в связи с пандемией. На днях работы лишился главврач 3-й городской детской клинической больницы Минска Максим Очеретний, в знак солидарности с ним из больницы ушел Рустам Айзатулин. И этот список постоянно пополняется. Могут ли медики, потерявшие работу по политическим причинам, вновь устроиться по специальности в Беларуси или же они вынуждены покинуть страну?





Кардиолога уволили за комментарий в соцсети





Кардиолога с 25-летним стажем Елену Баранову уволили из Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" за комментарий к посту коллеги в Facebook. Баранова высказала свое отношение к сотрудникам ОМОНа, в частности, что "никогда не простит им сына" (его силовики задержали в сентябре, он несколько дней провел в изоляторе в Жодино. - Ред.).





Елена Баранова





По словам Елены, 7 апреля в регистратуру центра позвонила какая-то женщина и сказала, чтобы Барановой передали, что она будет уволена, и что за ней "приедут органы". Меньше чем через час, рассказывает Елена, ее вызвал директор центра и, не слушая никаких объяснений, сказал написать заявление об увольнении по соглашению сторон. На следующий день, по распоряжению Минздрава, Баранову уволили и из частного медцентра, где она подрабатывала.





Пока врач не может найти новую работу. Кардиологу отказал частный медицинский центр, в котором раньше ее очень ждали. "Никогда нигде себя не видела и не вижу, кроме как в медицине, - говорит Елена. - Иногда приходит чувство, что ты никто и никому не нужен. Хотя, конечно, это не так. Пациенты мне звонят каждый день, готовы ждать, пока я устроюсь на новую работу". В августе Елена Баранова была одним из врачей-волонтеров, которые помогали освободившимся из Окрестина (Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске. - Ред.).





Завотделением реанимации: потерял работу за правду о ковиде





Без работы пока остается и Владимир Мартов. С заведующим отделением реанимации Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи не продлили контракт. 2 апреля у него был последний рабочий день. Мартов - один из первых врачей, рассказавших правду о коронавирусе в Беларуси.





Владимир Мартов





"Позиция ковид-диссидентства властей нам очень мешала. Мы оказались как на войне, а у власти была задача не признавать проблему, чтобы не допустить паники. В итоге оказалось много заболевших среди медработников, - рассказывает Мартов. - Потом возникла политическая ситуация, август, выборы. Медики, конечно, все это очень тяжело переживали и выступили против насилия, я был не в первых рядах, но тоже не промолчал. Затем началась вторая волна коронавируса. Я постоянно критиковал руководство больницы за уровень подготовки к работе с ковидом".





В марте врач рассказал о перебоях с подачей кислорода в больнице. На это отреагировал Александр Лукашенко. "Чем дальше, тем больше в моих действиях находят политики, тем меньше у меня вариантов вернуться к работе в стране, а уезжать я не хочу принципиально. Пытаюсь собраться с мыслями и понять, что мне делать", - говорит о нынешнем положении дел Владимир Мартов.





Анестезиолог: Нам запрещали ставить ковид первым диагнозом





Бывший анестезиолог-реаниматолог 1-й клинической больницы Минска Игорь Таболич также открыто рассказывал журналистам о ситуации с коронавирусом. "По официальной статистике, в первую волну от коронавируса в стране в день умирали 4-5 человек, а мы видели, что столько людей могло умереть за сутки только у нас, в одной реанимации. Нам запрещали ставить ковид первым диагнозом, таким образом, в статистику он не попадал. Пожилые люди, насмотревшись телеканалов, были уверены, что ковид - это простая простуда. Мы видели огромную заболеваемость из-за того, что государство не предпринимало ничего по информированию людей", - рассказывает Таболич.





Игорь Таболич





Врач признается, что не хотел работать в такой системе и "покрывать ложь и пропаганду". Он еще больше укрепился в своем убеждении после президентских выборов. Во время одной из протестных акций в конце августа Таболича задержали. После суда он решил уволиться и уехать из Беларуси.





Сейчас Игорь Таболич работает в Москве, там ему тоже приходилось бороться с системой: "Я полгода отработал в коронавирусном стационаре, в больнице толком не было лекарств, проблемы с расходными материалами, но по документам все было прекрасно. Куда уходило финансирование, непонятно. Надеюсь, проверка покажет - я написал жалобу в Минздрав и администрацию президента". Сейчас врач устроился в другую больницу, где, по его словам, есть все для лечения пациентов с коронавирусом.





Завотделением детской онкологии: я уехала из-за угрозы безопасности





Уехала из Беларуси и кандидат медицинских наук, бывшая заведующая отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Надежда Петровская.





Надежда Петровская





"У нас в Центре были достаточно сильные протестные настроения, многие медики участвовали в маршах. При этом директор сказала, что, если наша деятельность не отражается на работе, мы в нерабочее время можем выражать свою позицию. Это соглашение выполнялось с обеих сторон. Мы на работе никаким образом не обозначали свои политические взгляды, а она, в свою очередь, не подвергала нас каким-то репрессиям, если у врачей были задержания, штрафы либо "сутки", - рассказывает Петровская.





Такая позиция директора, очевидно, не устраивала Минздрав, руководителя уволили. Петровская уволилась из солидарности с коллегой: "Многое совпало: и усталость, и эмоциональная составляющая, но, в первую очередь, несогласие с решением Минздрава", - признается врач. Позже из центра ушли еще несколько специалистов.





Сейчас врач находится в Чехии, там она подтвердила квалификацию и смогла найти работу по специальности. "В Беларуси я чувствовала четкую угрозу своей безопасности, поэтому уехала. Когда ты выходишь с работы, и тебя забирают, - это ненормально". 23 января Надежду Петровскую задержали в Минске, недалеко от частного медицинского центра, в котором она работала. Рядом не было никакой протестной активности, трое суток врач провела на Окрестина.





Фтизиатр из Гомеля: уволили за цепь солидарности





Бывший врач-фтизиатр Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Николай Козич признается, что уезжать из Беларуси не хочет. Его уволили в ноябре. До этого врач успел отбыть два административных ареста за протесты. "14 сентября я приехал в Жлобин к родителям, мы вышли семьей в цепочку солидарности, нас задержали, мне дали 8 суток. 26 октября была объявлена забастовка, после рабочего дня я вышел к больнице с плакатом "Жыве Беларусь!", - рассказывает Козич.





Николай Козич





После 15 суток административного ареста врача уволили по статье якобы "за недобросовестное исполнение обязанностей". Молодой специалист остался должен государству более 12 тысяч белорусских рублей (около 4 тысяч евро): "Я учился за счет бюджета и должен расплатиться тем, что два года отрабатываю "по распределению" (в учреждение, которое определит университет или ведомство, оплачивавшее учебу. - Ред.). Я не доработал 9 месяцев, поэтому должен университету деньги".





После увольнения Козич устроился менеджером в небольшой компании, недавно окончил курсы программирования, сейчас пытается освоиться в новой профессии. "Не думаю, что я хочу уйти из медицины, я хотел бы приносить пользу своей стране, но государство считает, что идеология важнее, что я как медработник не нужен. Когда будет Беларусь будущего, я в медицину с удовольствием вернусь", - говорит Николай Козич.