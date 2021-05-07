Лукашенко призвал людей пожилого возраста делать прививку от COVID

Источник: president.gov.by, TUT.BY





Вопреки всем критикам и скептикам Беларуси удалось получить собственную вакцину. Об этом заявил Александр Лукашенко 7 мая, общаясь с журналистами после церемонии вручения государственных наград, – сообщает пресс-служба.





– В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину, – рассказал Лукашенко.





Он напомнил, что когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.





– Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, – отметил Александр Лукашенко.





Лукашенко обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.





– У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится, – сказал он.





Лукашенко также призвал людей пожилого возраста делать прививку от COVID-19.





– Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть, – сказал он.





О необходимости создания собственной вакцины Лукашенко заговорил в конце прошлого года, – отмечает TUT.BY. – Тогда он рассказал, что предложения по ее изготовлению ему представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук. И заявил, что на это понадобятся «деньги небольшие, около 5 миллионов рублей», а своя вакцина необходима нам потому, «что эта зараза останется с нами навсегда».





В Академии наук, впрочем, заявляли, что на разработку белорусской вакцины уйдет не менее трех лет. В конце декабря работа велась только на стадии планирования.





В марте, общаясь с Пиневичем, Лукашенко вновь поднял вопрос об отечественной вакцине, заявив, что ее создание – это дело чести Минздрава и Академии наук. И посоветовал «встать на плечи тем, кто это уже сделал» – россиянам, европейцам, китайцам и индусам и «в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину».





Дмитрий Пиневич в ответ заявил, что к осени должен появиться первый образец белорусской вакцины – так называемая вакцина в пробирке. К концу года, по его словам, выпустят опытно-промышленную партию, а следующем году начнется промышленное производство, сообщает Минздрав.





Как видим, планы были перевыполнены, пишет bobruisk.ru.





Ранее мы писали о том, что в мире сделано уже более 1 млрд прививок от коронавируса. А какова ситуация в Беларуси?





В Беларуси по данным на конец апреля было вакцинировано всего 2,5 процента населения страны. Это чуть меньше, чем в Руанде (2,7 процента), Свазиленде (2,8 процента) и Экваториальной Гвинее (3,5 процента), но выше, чем в Зимбабве (2,1 процента), Кении (1,4 процента) и Ботсване (1,3 процента).





Среди постсоветских стран по темпам вакцинации лидируют Эстония (23 процента), Литва (22 процента) и Латвия (11 процентов). В России вакцинировано 7,7 процента населения (все данные на конец апреля).





Напомним, что в Беларуси, по официальным данным, за 2020-й год от коронавируса умерло 1433 человека. При этом, по данным Белстата, на 1 января 2021 года в стране проживало около 9 349 645 человек, что на 60 614 человек меньше, чем на начало 2020 года. Годом ранее естественная убыль населения за 2019 год составила 18 998 человек (разница более чем в 40 тысяч человек).