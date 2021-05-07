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Сегодня Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси разработали отечественную вакцину от COVID-19. В настоящее время в Беларуси получен кандидатный вариант вакцины – так называемая "вакцина в пробирке", пишет Sputnik.





"Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована – применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа", - объяснил замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.





Вакцина, которую разрабатывают в Беларуси – инактивированная, то есть сделана из "убитого" вируса: этот тип вакцины хорошо изучен, технология известна давно, вакцина будет малореактогенной, без отдаленных побочных реакций и последствий.





Преимущества и недостатки





Преимущество будущей вакцины – возможность менять состав при необходимости, если будут происходить серьезные мутации штаммов.





Из недостатков – трудный процесс производства и длительные сроки создания по сравнению с теми же векторными вакцинами. Работа идет с высокопатогенным материалом, поэтому требуется высокий уровень биологической защиты.





Испытания вакцины





По словам специалиста, прототип представляет собой некую субстанцию, следующая стадия - ее очистка. Затем проведение первой и второй фазы клинических испытаний, после которых можно будет производить вакцину в промышленных масштабах и вакцинировать население. Параллельно с этим будет проводиться третья фаза клинических испытаний.





Ученые уверены, что опытно-промышленная стадия препарата начнет выпускаться с конца 2021 года.





Какое предприятие займется производством отечественной вакцины, держится в секрете – коммерческая тайна. Над названием тоже пока не думали: "главное – изобрести".





Вакцинация в Беларуси





В Беларуси продолжается прививочная кампания: на данный момент первый компонент вакцины получили около 3,3% населения, 150 тысяч человек прошли полный курс вакцинации из двух доз препарата. Прививки делают не только российским "Спутником V", но и произведенной на базе "Белмедпрепаратов" вакциной.





В ближайшее время снова ожидается прибытие китайской вакцины "Синофарм": препарат в расчете на 150 тысяч человек прибудет в качестве гуманитарной помощи от правительства КНР.





Минздрав напомнил, что вакцинация проводится не ранее чем через 21 день после введения первого компонента. Но, по словам Александра Тарасенко, дата эта не строгая.





"Человек может заболеть, уехать в командировку, другие какие-то проблемы. Допускается перерыв до 45 и даже до 56 дней (между первым и вторым компонентом – Sputnik). Напоминаю это для того, чтобы население не волновалось и не прерывало курс", - заявил он.















