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Новый «сюрприз» для белорусских водителей. Депутаты приняли закон, закрепляющий норму

Норма вступает в силу через десять дней после опубликования.



Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» сегодня принят «палатой представителей» во втором чтении, сообщает onliner.by. Среди прочих изменений есть и те, что касаются водителей. В частности, речь об уголовном преследовании «бесправников».

В УК появляется новая статья 317-2 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». До недавнего времени за это деяние была предусмотрена только административка — за повторную езду без прав в течение одного года могли назначить штраф от 20 до 50 базовых, или общественные работы, или административный арест. Теперь же правонарушение переводят в разряд уголовных преступлений.

Простыми словами

Опуская юридические формулировки, переводим с законодательного на русский:

нарушение ПДД, предусматривающее лишение, — административка (собственно само лишение);

попался в первый раз уже без прав — административка (максимум 20 базовых штрафа);

попался во второй раз без прав в течение года — административка (до 50 б. в. или арест);

в третий раз без прав в течение одного года — уже уголовка (максимальное наказание — арест с лишением прав);

еще один раз без прав в течение того же года — уголовка (максимум — ограничение свободы до двух лет с лишением прав);

если прошло более года между этапами повторности — все сначала.

Юридическим языком

В оригинале норма звучит следующим образом:

«Статья 317-2. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, —

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. Деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, —

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного частью 2 статьи 18.14 КоАП, вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством».

Часть 2 статьи 18.14 КоАП: «Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему права управления, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения».

Для чего это?

В ГУГАИ во время брифинга утверждали, что мера направлена на закоренелых нарушителей, постоянно игнорирующих закон в целом и такую меру наказания как лишение прав в частности. По статистике инспекторов, за три месяца 2020 года остановили около 12,4 тысячи «бесправников», в 2021-м — примерно 10,7 тысячи. В то же время автомобилисты усматривают в решении политическую подоплеку. В первую очередь из-за того, что в обновленном КоАП закрепили лишение прав за необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия. Как известно, водители часто поддерживали протесты сигналами клаксона.

В ГУГАИ заверяли: «Запрет на необоснованные сигналы распространяется на все мероприятия: как санкционированные, так и нет». При этом в начале недели в сети появилось видео, как во время патриотического автопробега с сопровождением ГАИ звучали сигналы клаксона. Какой-либо реакции со стороны сотрудников на записи не видно.

Норма о криминализации вождения без прав вступает в силу через десять дней после официального опубликования закона.
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