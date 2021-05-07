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Генпрокуратура: Любой шаг в сети Интернет фиксируется

Генпрокуратура Могилевской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 369 УК РБ за «оскорбительное сообщение в отношении представителя исполнительной власти».


Сообщение было размещено в одном из телеграм-каналов неустановленным лицом. В настоящие время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления подозреваемого. 

При этом Генпрокуратура предупредила, что несмотря на меры по сохранению анонимности в интернете, любой шаг пользователя в интернете фиксируется для установления в дальнейшем лица, совершившего противоправное деяние. Органы прокуратуры ежедневно осуществляют мониторинг сообщений, пишет newsbel.by.

«Напоминаем, что любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется», — говорится в сообщении.
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