



Об этом сообщается на Twitte-аккаунте программы Space Track, представляющей собой всемирную сеть космического наблюдения США.





Согласно подсчетам аналитиков, ступень ракеты упадет в Туркменистане (38,1 градуса широты и 62,5 градуса долготы). Ориентировочно произойдет это 8 мая 23:13 UTC при погрешности "плюс-минус" девять часов.





Впрочем, отметили в Space Track, окно потенциального входа остается достаточно большим, потому ориентировочное место и время падения ракеты могут сильно варьироваться.





Напомним, 29 апреля Китай вывел на орбиту специальный модуль будущей китайской станции. Одна из его ступеней начала бесконтрольное падение.





В Пентагоне США заявили, что они не планируют сбивать остатки ракеты, но активно следят за ее траекторией падения. В Китае заявляют, что риск какого-либо ущерба "экстремально низкий", по их информации, обломки ракеты сгорят в плотных слоях атмосферы.