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Под Речицей нашли 82-летнего пенсионера, который провел в лесу три ночи

Пожилой житель д. Солтаново Речицкого района ушел из дома примерно в 5 часов дня 4 мая. Жене сказал, что нужны два деревца, чтобы сделать жердочки. С собой ничего съестного не взял.



Встретив утро следующего дня без мужа, женщина позвонила в районный центр социального обслуживания населения, рассказала о своей беде. Сотрудники центра незамедлительно сообщили о ситуации в Речицкий РОВД.

Каждый день с самого утра и до ночи милиционеры, работники МЧС и лесники искали пропавшего пенсионера, но безрезультатно.

Утром 7 мая односельчанин проезжал на гужевой повозке рядом с деревней и заметил дедушку. Тот сидел рядом с дорогой. Мужчина сообщил об этом в милицию и в скорую медицинскую помощь. Ослабленного пожилого человека передали медикам. Оперативники он рассказал, что заблудился и несколько дней искал дорогу домой, пишет сайт Гомельского УВД.
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