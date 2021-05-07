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Минздрав пересмотрел список стран, после посещения которых нужен карантин

Министерство здравоохранения пересмотрело перечень стран, в которых регистрируют много случаев коронавируса и по возвращению из которых придется отсидеть 10 дней на самоизоляции.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, учитывали эпидемиологические риски, которые формируются в других странах, в том числе уровень и динамику заболеваемости, а также те ответные меры, которые принимаются в государствах против распространения инфекции.

В итоге с 9 мая из «черного списка» исключили четыре страны: Албанию, Финляндию, Великобританию и Мальту. По возвращении из них самоизоляция будет не нужна.

При это две страны в список добавили. В итоге с 9 мая 10-дневный карантин обязателен для тех, кто вернется из Монголии и Шри-Ланки.
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