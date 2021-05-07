







Как сообщили в пресс-службе ведомства, учитывали эпидемиологические риски, которые формируются в других странах, в том числе уровень и динамику заболеваемости, а также те ответные меры, которые принимаются в государствах против распространения инфекции.





В итоге с 9 мая из «черного списка» исключили четыре страны: Албанию, Финляндию, Великобританию и Мальту. По возвращении из них самоизоляция будет не нужна.





При это две страны в список добавили. В итоге с 9 мая 10-дневный карантин обязателен для тех, кто вернется из Монголии и Шри-Ланки.