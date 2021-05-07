+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минздрав показал белорусскую вакцину — она розовая

После сегодняшних заявлений Александра Лукашенко мир облетели заголовки: Беларусь создала свою вакцину. Минздрав прокомментировал происходящее. Неспециалисту понять этот комментарий сложно, но ясно одно — до внедрений далеко.

Минздрав показал белорусскую вакцину — она розовая
Комментарий замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко:

«В мире, когда вакцин не хватает, страна, имеющая высокий уровень в области биотехнологий, может и должна иметь собственное производство вакцин. Вот почему так важно разработать отечественный препарат. Собственная вакцина — это гарантия биобезопасности, а значит, национальной безопасности государства. В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными.

В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины — так называемая „вакцина в пробирке“.

Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована — применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса. Этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен, и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия.

Недостатком является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. Технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требует высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в нашей стране имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Еще одним плюсом вакцины является возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. Технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат.

В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа.

Создание вакцины — непростой процесс. Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также по проведению доклинических и клинических испытаний полученного препарата».

Аналогом такой вакцины является только российская «Ковивак», третий препарат из России. В феврале ее создатели уточняли, что пока «ни одна из 6 компаний, которые контролируют 100 процентов рынка вакцин в мире, до сих пор не выпустила цельновирионную вакцину» («Спутник V» создан н основе аденовируса человека, «ЭпиВакКорона» — искусственно синтезированных элементов вируса). В апреле обещали начать испытания.
Onliner.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]