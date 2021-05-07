Минздрав показал белорусскую вакцину — она розовая

Комментарий замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко:





«В мире, когда вакцин не хватает, страна, имеющая высокий уровень в области биотехнологий, может и должна иметь собственное производство вакцин. Вот почему так важно разработать отечественный препарат. Собственная вакцина — это гарантия биобезопасности, а значит, национальной безопасности государства. В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными.





В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины — так называемая „вакцина в пробирке“.





Мы пошли по пути создания вакцины классического типа — убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована — применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса. Этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен, и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия.





Недостатком является трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. Технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требует высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в нашей стране имеются в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.





Еще одним плюсом вакцины является возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. Технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат.





В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа.





Создание вакцины — непростой процесс. Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также по проведению доклинических и клинических испытаний полученного препарата».





Аналогом такой вакцины является только российская «Ковивак», третий препарат из России. В феврале ее создатели уточняли, что пока «ни одна из 6 компаний, которые контролируют 100 процентов рынка вакцин в мире, до сих пор не выпустила цельновирионную вакцину» («Спутник V» создан н основе аденовируса человека, «ЭпиВакКорона» — искусственно синтезированных элементов вируса). В апреле обещали начать испытания.



