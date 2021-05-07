



Безработный Дмитрий Ануфриев, который признан инициатором нападения на двух сотрудников ГАИ, признан виновным также в покушении на умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, хищении огнестрельного оружие группой лиц путем разбоя и покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел. Ему назначено 16 лет колонии строгого режима. Гособвинение требовало для него 18 лет заключения.





Второй фигурант — индивидуальный предприниматель Виктор Москалев, помимо сопротивления милиционерам, считается виновным еще в хищении пистолета сотрудника ГАИ. Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Прокурор просила для него 11 лет такой колонии.





Бывшей жене Дмитрия Ирине Ануфриевой, работающей оператором ПЭВМ в краснопольской библиотеке, суд назначил три с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По мнению же гособвинителя, ее следовало наказать пятью годами «домашней химии».





С Ануфриева и Москалева решено взыскать материальную компенсацию морального вреда признанных потерпевшими сотрудников ГАИ. Так, избитый милиционер Моисейкин, который был облит бензином и который мог быть заживо сожженным, должен получить 13 тыс. рублей от Ануфриева и 7 тыс. рублей от Москалева. Сотрудник милиции Казакевич, получивший телесные повреждения, может рассчитывать на 1500 рублей с основного фигуранта и на 1000 рублей с его приятеля.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховном суде.





Как ранее сообщалось, в ночь на 29 августа 2020 года Ануфриев со своей бывшей женой и приятелем отдыхали недалеко от своей машины «Фольксваген Пассат». Мужчины употребляли спиртное, что вскоре заметили находившиеся в служебной командировке сотрудники ГАИ Моисейкин и Казакевич. Когда выпивший Ануфриев сел за руль, они попытались его остановить. Однако это было не так просто. Началась погоня, в результате которой «Фольксваген» под управлением нетрезвого водителя съехал на обочину у деревни Новое Житье.





Как объясняли в суде обвиняемые, они думали, что за ними гонятся переодетые в милицейскую форму бандиты из России. Видимо, поэтому они начали оказывать сопротивление гаишникам. Причем, как считает обвинение, Ануфриев делал это не только голыми руками. Сначала, не сумев убежать, он попытался облить бензином милицейскую «Джили», а затем облил горючей жидкостью Моисейкина, и стал требовать отдать ему табельный пистолет, угрожа зажечь зажигалку. В свою очередь сотрудники милиции применяли оружие, делая предупредительные выстрелы, а также стреляя по ногам оказывавших сопротивление мужчин. В потасовке участвовала и Ирина Ануфриева, которая сдерживала Казакевича, чтобы тот не мог задержать ее бывшего мужа, с которым она тем не менее продолжала вместе жить.





В результате драки у милиционеров, которым все-таки удалось выбить зажигалку из рук нападавшего, множественные травмы. Ануфриев и Москалев получили огнестрельные ранения и вскорости были задержаны.