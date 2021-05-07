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Фотофакт: Караев теперь председательствует на конкурсах красоты

Экс-министр внутренних дел Юрий Караев, под руководством которого в Беларуси "разукрашивали людей" дубинками и берцами на акциях протеста, в РУВД и изоляторах, после произошедшего стал ценителем красоты.



Областной этап республиканского конкурса "Королева студенчества - 2021" состоялся в Гродно 6 мая. В нем приняли участие 9 девушек, которые стали финалистками конкурсов гродненских вузов.

Жюри под председательством помощника президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева (ранее он был председателем жюри во всех конкурсах красоты в гродненских вузах — в ГрГУ, ГрГМУ и ГГАУ.) определило троих финалисток, которые представят Гродненскую область на республиканском конкурсе.

Обладательницей титула "Королева студенчества-2021" стала Карина Сорговицкая, студентка УО "ГрГУ им.Янки Купалы", пишет Блог s13.
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