Фотофакт: Караев теперь председательствует на конкурсах красоты
Экс-министр внутренних дел Юрий Караев, под руководством которого в Беларуси "разукрашивали людей" дубинками и берцами на акциях протеста, в РУВД и изоляторах, после произошедшего стал ценителем красоты.
Областной этап республиканского конкурса "Королева студенчества - 2021" состоялся в Гродно 6 мая. В нем приняли участие 9 девушек, которые стали финалистками конкурсов гродненских вузов.
Жюри под председательством помощника президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева (ранее он был председателем жюри во всех конкурсах красоты в гродненских вузах — в ГрГУ, ГрГМУ и ГГАУ.) определило троих финалисток, которые представят Гродненскую область на республиканском конкурсе.
Обладательницей титула "Королева студенчества-2021" стала Карина Сорговицкая, студентка УО "ГрГУ им.Янки Купалы", пишет Блог s13.
14:57 07/05/2021
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