Фотофакт: Караев теперь председательствует на конкурсах красоты









Областной этап республиканского конкурса "Королева студенчества - 2021" состоялся в Гродно 6 мая. В нем приняли участие 9 девушек, которые стали финалистками конкурсов гродненских вузов.





Жюри под председательством помощника президента – инспектора по Гродненской области Юрия Караева (ранее он был председателем жюри во всех конкурсах красоты в гродненских вузах — в ГрГУ, ГрГМУ и ГГАУ.) определило троих финалисток, которые представят Гродненскую область на республиканском конкурсе.



