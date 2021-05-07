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Девушка, которую задержали за лампадку в Витебске 26 апреля, на свободу не вышла

Елизавета Кириенко из Витебска остается под стражей, хотя вчера вечером истек срок наказания, которое ей назначил суд, сообщают витебские правозащитники.

Кириенко вместе с подругой Марией Амасович задержали 26 апреля.  Девушки зажгли на ступеньках храма две красные лампадки в память о жертвах аварии на ЧАЭС. Суд посчитал, что они устроили несанкционированное массовое мероприятие. Елизавете Кириенко 23 года, и она работает воспитательницей в детском саду.

6 мая она должна была выйти на свободу. Но не вышла. Матери Елизаветы в ИВС сообщили, что девушка остается в изоляторе еще на трое суток. Причина такого решения неизвестна.

Витебский правозащитник Павел Левинов говорит о двух возможных вариантах. Либо на девушку составили еще один административный протокол, либо ее задержала в рамках какого-то уголовного дела.

После задержания 26 апреля в квартире у Елизаветы прошел обыск. Вторую девушку Марию Амасович "за участие в несанкционированной акции" арестовали на 20 суток.
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