+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уникальный обряд провели в Оброво Ивацевичского района

В следующий четверг после Пасхи в некоторых полесских деревнях празднуется "Намскі Вялікдзень". А в деревне Оброво Ивацевичского района в этот день проходит обряд, занесенный в список нематериальных ценностей Беларуси.
1 из 3

В этом году Намскі Вялікдзень пришелся на 6 мая. В этот день по деревне прошёл необычный крестный ход.

Обряд начинается с того, что священник открывает церковь, куда приходят в основном женщины. Они берут икону, обернутую в вышитый ручник. После этого колонна обходит вокруг церкви, напевая религиозные песни.

В это время в деревне из многих хат выходят обровцы и выставляют возле своих ворот столы, на которых лежат угощения для участников обряда. Как правило, это пасхальные булки, яйца и другие продукты. На столе оставляют и деньги на нужды церкви.

Участники процессии подходят к каждому столу, батюшка читает отрывки из Библии, окропляет хозяев святой водой и поздравляет с праздником.

Сзади шествия идут женщины, которые собирают со стола угощение и благодарят хозяев.

Автомобили не обгоняют шествие, двигаются потихоньку сзади, а встречные стоят, пока участники обряда не подойдут к очередному дому.

Оброво – довольно большая деревня, тут живет около тысячи человек. Иногда столов в деревне выставляется так много, что шествие заканчивалось и в 22 часа вечера. Женщины, которые несут икону, сменяются время от времени.

Кроме хозяев домовладений к шествию обычно выходят и работники организаций, останавливая работу – продавцы магазина, работники клуба. В полном составе выходят воспитанники детского сада и школы

Некоторые обровцы говорят, что в теперешнем виде Намскі Вялікдзень появился в 1920-е. По легенде, в деревне от неизвестной болезни каждый день умирали дети. Старые обровцы подсказали тогда, как отвести беду – собрались женщины и за ночь соткали ручник, которым обернули икону Богородицы. С этой иконой обошли каждый двор деревни и дети перестали умирать.

После этого ежегодно обровцы и ходят с таким шествием в следующий четверг после Пасхи.

Обряд приостанавливал свое существование в советское время и был воссоздан в 90-х. Хотя старожилы говорят, что этот день отмечали даже в атеистические советские времена.

В 2009 году обряд в Оброво включен в список духовного наследия Беларуси.

Фото – отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
Першы рэгіён
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]