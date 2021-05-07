



Как говорится в комментарии, среди задержанных есть как граждане Беларуси, так и других государств.





По сообщению ведомства, только в Минске задержанные выведали данные карт у 14 человек и похитили с них более 500 тысяч рублей (около 196 тысяч долларов).





«К примеру, в январе у 61-летней пенсионерки со счета исчезло около 83 тысяч рублей, а в марте двое жителей Московского и Партизанского районов лишились в общей сложности почти 40 тысяч рублей», — заявляет пресс-служба.





Следователи признали задержанных подозреваемыми по уголовным делам за хищения «путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере» (за это может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и запретом или без него занимать определенные должности).





Работа по установлению иных участников преступной группы продолжается.



