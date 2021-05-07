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МВД: задержаны еще несколько участников группировки «банковских мошенников»

Не так давно стало известно, что в Беларуси задержали 20 человек по подозрению в хищении денег с карточек белорусов путем телефонного мошенничества (в том числе и по Viber), пятнадцати из них предъявили обвинение. Сейчас пресс-служба МВД сообщила, что оперативники столичного управления по противодействию киберпреступности вычислили еще несколько участников группировки, занимающейся вишингом.


Как говорится в комментарии, среди задержанных есть как граждане Беларуси, так и других государств.

По сообщению ведомства, только в Минске задержанные выведали данные карт у 14 человек и похитили с них более 500 тысяч рублей (около 196 тысяч долларов).

«К примеру, в январе у 61-летней пенсионерки со счета исчезло около 83 тысяч рублей, а в марте двое жителей Московского и Партизанского районов лишились в общей сложности почти 40 тысяч рублей», — заявляет пресс-служба.

Следователи признали задержанных подозреваемыми по уголовным делам за хищения «путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере» (за это может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и запретом или без него занимать определенные должности).

Работа по установлению иных участников преступной группы продолжается.

МВД напоминает:

никому не сообщайте паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код (сотрудник банка не станет спрашивать конфиденциальные данные и сверять их с вами по телефону, а также не предложит разрешить вопросы с картой без вашего посещения отделения банка);

если злоумышленник заполучил реквизиты вашей карты или с нее уже похитили деньги, то незамедлительно обращайтесь в банк, попросите заблокировать карту и 
обратитесь с заявлением к правоохранителям;
для безопасности расчетов в интернете откройте дополнительный счет в банке.
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