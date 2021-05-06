Молодой человек, которого отказались обслуживать без маски, рассказал о своих принципах. Фото: кадр из видео.





В Слуцке покупателя отказались обслуживать на кассе в магазине из-за того, что он был без маски. Сотрудники магазина вызвали милицию. Дело закончилось тем, что человек в маске взял из рук парня деньги, оплатил товар на кассе и передал ему. Все это снял на видео один из покупателей.





Молодой человек, который принципиально отказался надевать маску, рассказал Інфа-кур’еру о подробностях инцидента и о том, почему он не носит маску.





- Каждый раз, когда я захожу в магазин, в санстанцию, в водоканал, в электросети — все внутри там ходят без масок. Но когда видят постороннее лицо — начинается лицемерие и спектакль. Я думаю, что на многих предприятиях все надевают маску, когда видят какое-то начальствующее лицо либо когда им напоминают про штрафы, - рассказал он.





Покупатель уверяет, что сотрудники магазина, куда он пришел купить кухонные весы, вначале не обращали внимания на то, что на нем нет защитной маски. Консультанты рассказали ему о характеристиках товара, помогли выбрать весы, проверили их, оформили гарантию и выдали платежку. При этом почти все сотрудники, которые его обслуживали, носили маски кое-как.





- У большинства они были под носом, и они вдыхали и выдыхали им свободно, как и положено дышать согласно анатомии и физиологии. У некоторых маска была на подбородке, как будто повязка при больном зубе, как в старом кино, - рассказал покупатель.





Только когда кассир отказался обслуживать клиента без маски, другие сотрудники магазина тоже надели их так, как положено, рассказал молодой человек.





Свое нежелание носить маску случчанин объясняет нежеланием «менять психику».





- Ношение «намордника» постепенно меняет психику человека так же, как и ношение любого предмета одежды: либо делает человека увереннее в себе, либо, наоборот, делает его стеснительным. Это тонкое оружие, - считает он.





В то же время молодой человек уверен, что никто не вправе заставить его носить какой-либо предмет одежды или аксессуар.





- Нет такого закона, по которому человеку можно надеть что-то на его тело. Моё тело — моё дело. И это написано в нашем самом главном законе (Конституция РБ, ст. 25, ст. 58),- объясняет он свою позицию.



По словам молодого человека, решение проблемы в магазине заняло у него, сотрудников магазина и сотрудников милиции 2,5 часа.





- Если бы я был болен страшной-престрашной инфекцией, то сколько человек мог бы заразить за это время? Но дело не в инфекции, конечно же. И все это понимают, но начинают это представление из страха быть наказанным, оштрафованным, а иногда и просто из принципа «раз я соглашаюсь носить аксессуар, то и своего ближнего заставлю его надеть»,- резюмирует он.



