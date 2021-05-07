Врача Андрея Любецкого оставили под стражей
Челюстной хирург Андрей Любецкий не вышел на свободу после трех суток задержания. Об этом «Нашей Ниве» сообщили его родные.
По какой статье его задержали на больший срок, не известно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении.
Во время задержания Любецкий сообщил жене, что его подозревают в оскорблении.
Если бы речь шла о статье 369 УК (оскорбление представителя власти), Любецкого не могли бы держать за решеткой более трех суток.
Неоднозначна ситуация и с возможной статьей 368 УК (оскорбление президента). Если бы врачу инкриминировалась первая часть этой статьи — публичное оскорбление, то опять-таки ему грозило бы максимум трое суток на Окрестина.
Но, возможно, речь идет о второй части той же статьи — а это оскорбление президента, сопряженное с обвинением его в совершении тяжкого преступления. В таком случае максимальное наказание — 3 года колонии. А значит, обвиняемого могут держать в СИЗО до суда.
Напомним, Андрея Любецкого задержали утром 4 мая у него дома. Его жена Наталья с четырьмя детьми ранее выехала за границу.
11:52 07/05/2021
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