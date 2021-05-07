По данным Министерства труда и социальной защиты, общая численность ветеранов Великой Отечественной войны в Беларуси оставляла на 1 апреля 2021 года 3 337 человек. По данным на 1 апреля 2020 года в Беларуси ветеранов ВОВ насчитывалось 4806 человек, а по данным на 1 апреля 2019 года – 6250 человек. Таким образом общая численность ветеранов уменьшилась за два года на 2 913 человек.





Последний полк

По данным на 1 апреля 2021, среди белорусских ветеранов насчитывается:





1877 участников и инвалидов Великой Отечественной войны,





22 человека, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 - 1945 годах,





1 057 человек, награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны,





62 человека, работавших на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств,





317 человек, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинград в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».





Пострадавших в годы Великой Отечественной войны в Беларуси проживает 11 452 человека. Среди них:





333 члена семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны,





10 687 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания,





432 инвалида с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, либо с последствиями боевых действий.





На 1 апреля 2019 года в Беларуси проживало 15194 человека, которые относились к категории граждан, пострадавших от последствий войны.





По информации Министерства труда и соцзащиты, самым «возрастным» участникам и инвалидам войны сегодня более 100 лет.





Самым «молодым» (партизанам и подпольщикам) – около 90 лет.





Надбавки и доплаты

Как сообщили в Минтруда, выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено.





В месте с тем, на сайте министерства появилась информация, что ветеранам Великой Отечественной войны и граждана пострадавшим от последствий войны, к получаемой пенсии производятся дополнительные ежемесячные выплаты и надбавки.





В результате в мае 2021 года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составила 832 рубля:





985 руб. - инвалидов I группы





940 руб. – инвалидов II группы





690 руб. - инвалидов III группы





690 рублей - средняя пенсия по возрасту участников войны





Отдельная ежемесячная выплата Героям Советского Союза составляет 342 рубля.





Герои Советского Союза

В Беларуси сейчас проживает два Героя Советского Союза.





Василий Мичурин - последний ныне живущий в мире Герой Советского Союза получивший это звание за советско-финскую войну и до начала Великой Отечественной войны (медаль "Золотая Звезда" № 308). Приняв командование вместо раненого командира пулеметным взводом (3 пулемётных расчёта: 15 человек и три станковых пулемёта), он успешно отразил 6 атак противника. Когда подоспела подмога, в живых остались только двое: Василий и серьёзно раненый Александр Королев, но поставленная задача была выполнена — финляндские войска так и не смогли отрезать и взять в кольцо батальон.





Иван Кустов был удостоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» №3142) в 1945 году за «мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при форсировании реки Пилицы (Польша)». Рота капитана Кустова прорвала немецкую оборону в районе села Выборув в 12 километрах от Магнушева. Преследуя отходящего противника, она успешно отразила несколько его контратак и по льду переправилась через Пилицу, захватив и удержав до подхода всего полка плацдарм на её западном берегу.