В Минске участника протестов осудили на 9 лет заключения

Сергей Сикорский в суде / spring96.org​









45-летнего Сергея Сикорского признали виновным не только в «участии в массовых беспорядках», но и в «хранении и сбыте наркотиков». Он должен выплатить штраф — 8700 рублей. Как сообщает spring96.org, уголовное дело Сикорского рассматривал суд Фрунзенского района столицы (судья — Дмитрий Лукашевич).





До задержания Сергей Сикорский работал помощником руководителя одной из организаций в Минске. У него четверо детей, младшей дочери 4 года. Его задержали в сентябре за августовские события (11 августа 2020-го была стычка с ОМОНом возле станции метро «Петровщина», в автобус силовиков полетели камни). Во время обыска силовики якобы нашли порошкообразное вещество — мефедрон.





Наркотик нашли и в крови Сикорского. На суде он говорил, что зависимости от наркотиков у него нет, употреблял их крайне редко — для снятия стресса. В качестве свидетелей в суде выступили женщины, которые заявили, что приобретали вещество у минчанина.





В суде мужчина заявил, что до 9 августа прошлого года был аполитичен. Но жестокость силовиков и несправедливость подтолкнули его к участию в акциях протеста. В качестве доказательств в суде были прослушаны записи телефонных разговоров Сергея Сикорского от 11 августа 2020 года.