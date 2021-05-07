











Как установили следователи, на самом деле 17-летняя минчанка самовольно ушла из дома, несколько суток отсутствовали и сочинила матери историю о милиционерах. Было возбуждено уголовное дело, теперь прокуратура Партизанского района Минска направила его в суд.





"В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.400 "Заведомо ложный донос" Уголовного кодекса", - сообщили Sputnik в службе информации прокуратуры города Минска





Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.





Как рассказали прокуроры, согласно материалам дела, девушка в начале сентября 2020 года написала следователям заявлении о том, что в отношении нее было совершено тяжкое преступление.





В заявлении она указала, что сотрудники милиции в середине августа 2020 года "избили ее дубинками в автобусе и административном здании, незаконно ее задержали и лишили свободы". В прокуратуре отметили, что при этом обвиняемая "достоверна знала, что правоохранители не совершали описанных ею деяний".





"Несмотря на то, что при подаче заявления Ч. предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она не одумалась вовремя. И только в ходе допросов обвиняемая признала свою вину", - сообщили в столичной прокуратуре.





Следователю она пояснила, что накануне поссорилась с матерью и без ее разрешения уехала на дачу в Дзержинском районе Минской области, где провела несколько дней. Чтобы избежать наказания за самовольный уход из дома, она решила сочинить для матери историю о том, что якобы пострадала от противоправных действий, сказали прокуроры.







