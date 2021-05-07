То же самое нередко происходит и с близкими друзьями, если они занимают разную позицию и не готовы ее менять.





Как себя чувствуют белорусы, у которых есть конфликты с семьей и друзьями из-за их политических взглядов? Как они говорят с близкими о политике и гражданской позиции и стараются ли переубедить своих противников? Белорусская служба Радио Свобода поговорила с несколькими такими белорусами.









Алина: "Отец смотрит на ютубе Азаренка"





У белоруски Алины конфликты с матерью и отцом начались прошлым летом, когда девушка вышла на большой митинг в поддержку Светланы Тихановской. С тех пор каждый разговор с родителями, по ее словам, непременно превращался в один большой спор.













"Сначала мне казалось, что я разговариваю не с родителями, а с незнакомыми людьми. В какой-то момент у меня все падало внутри от негодования, гнева и боли. Я много плакала после разговоров с родителями. И сейчас я не разрешаю себе поднимать этот вопрос, – говорит девушка. – Мама всегда всем рассказывала, какой у нас замечательный президент, я это помню с детства. Отец всегда говорит, что не является большим сторонником этого правительства, но Азаренка (Григорий Азаренок – провластный ведущий канала СТВ) смотрит на ютубе".





Алина говорит, что была шокирована поведением родителей, и подчеркивает, что им было необязательно принимать ее мнение по поводу протестов, достаточно было просто ее услышать. Но этого тоже не произошло.





"Мать, например, смотрит новости и говорит что-то плохое о протестующих и хорошее о президенте, – рассказывает девушка. – Сначала хвалит власти, а потом спрашивает, почему люди в Минске бьют витрины, терпят поражения, почему не на работе. А также говорит, что ОМОНовцы очень круты и правильно поступают, что бьют людей".





Алина признается, что после каждой ссоры с родителями чувствует себя плохо: много плачет и начинает сожалеть, что приехала на выходные домой. Она также думает, что ей вряд ли в ближайшее время удастся наладить отношения с родственниками.





"Из-за большого недопонимания, которое существует между нами, мне сложно делиться какими-либо личными делами и успехами, – говорит она. – Каждый спор происходит одинаково. Сначала родители меня провоцируют. Я молчу-молчу, а потом не выдерживаю и начинаю с ними спорить".





"Но однажды я сказала отцу, что приеду в следующий раз только через полгода: он очень испугался и весь вечер даже не шутил", – говорит девушка.

Александра: "С дедом разговаривать бессмысленно, он считает Путина королем"

У членов семьи Александры всегда были разные взгляды на политику в Беларуси, но 2020 год еще больше обнажил все разногласия.





"Когда только началась избирательная кампания, я хотела сказать бабушке, что есть и другие кандидаты, кроме Лукашенко, – говорит девушка. – С дедом на эту тему разговаривать бессмысленно, потому что он считает Путина королем, а Россию – самой развитой страной на планете Земля. В тот день по телевидению показали выступление Светланы Тихановской, и я попросила бабушку посмотреть его. Потом мы попробовали это обсудить, но она мне сказала, что как кандидат Тихановская ничего не предлагала для Беларуси, и ее кампания непонятна".





Александра говорит, что в тот день она очень разозлилась на своих родственников и больше не разговаривала с бабушкой на политические темы.





Перед выборами сестра и мать Александры еще раз пытались переубедить бабушку, но снова неудачно.





"Я приехала домой 8 августа, за день до выборов, и услышала, как бабушка разговаривает по телефону: она убедительно и положительно сказала: "Я сегодня ходила на избирательные участки, там все за Лукашенко", – говорит Александра. – Я просто ушла из дома и около полутора часов провела на улице. Я сказала маме, что сейчас не вернусь домой".





После 9 августа Александра поняла, что теперь ей и тем, кто разделяет ее взгляды на Лукашенко, угрожает опасность.





"Я просматривала списки задержанных, везде были знакомые и друзья. Я хотела сказать своим родственникам, что это их вина в том числе, что их слой населения несет ответственность за факты насилия над хорошими, порядочными и образованными людьми", – говорит девушка.

Но донести свою мысль до бабушки и дедушки Александре снова не удалось. По ее словам, старшее поколение ее семьи смотрит новости только по государственным каналам по телевизору и не читает интернет и другие альтернативные источники.





"Мама включила видеозаписи протестов, показала кадры насилия и рассказы людей об условиях содержания в изоляторах на улице Окрестина и в Жодино. Дедушка на это сказал: "Это все фотошоп!" – говорит Александра. – После 16 августа появилась возможность покупать газеты, которые говорили правду. Я принесла один экземпляр домой, надеясь, что бабушка прочитает, посмотрит на факты "не в своих телефонах" и поверит. Но я до сих пор не знаю, прочитала она это или просто выбросила".





Александра рассказала бабушке, что ее знакомых пытали белорусские силовики, но пожилая женщина на эти рассказы также никак не отреагировала. Дедушка, по ее словам, продолжает транслировать пролукашенковскую и прокремлевскую позицию.





"Российские каналы говорят о Навальном, а дедушка кивает и добавляет: "Как хорошо, что этого мерзавца поймали!" На мои вопросы, чем занимался Навальный, ответа у него нет, он только ворчит, что его поведение непатриотично, – рассказывает Александра. – При этом понятие "патриотизма" у пожилых людей – это субботники, концерты в честь чиновников разного ранга и бесконечное "все так живут".





"Дедушка сидит один перед большим телевизором и слушает его на большой громкости на всю квартиру. Тяжело терпеть, но спорить с ним и что-то ему доказывать нет смысла, потому что, по его словам, митингующие "подрывают стабильность, созданную Лукашенко", а нежелание работать после вуза менее чем за 300 рублей – эгоизм, отсутствие патриотизма и отвратительное поведение, – говорит Александра. – Старшее поколение смотрит на меня дома как на ребенка, который пытается что-то делать самостоятельно".









"Родственников не выбирают, но мы не обязаны любить их взгляды", – констатирует Александра и добавляет, что старается больше не говорить дома о политике. Если же родные дома включают госканалы белорусского ТВ, она просит выключить их.



Наталья: "На протесты ходят только наркоманы"





У Натальи сразу после выборов также возникли проблемы в отношениях, но не с родственниками, а с близкими друзьями: среди них оказалось много сторонников Лукашенко.

"Мне позвонила подруга и сказала: "Ты же не выходишь туда (на протесты)? А ваши знакомые? Туда ходят только наркоманы и преступники!" – вспоминает женщина разговор с подругой. Та, по ее словам, работала тогда в госорганах, и ее речь полностью транслировала выступления Лукашенко.





"Но я не поняла: как? Как человек, которого я давно знаю, говорит такую чушь? – говорит Наталья. – В то время я была в селе с детьми и не видела всего происходящего на улицах своими глазами, но мне прислали информацию о насилии со стороны силовиков мои родственники, которым я доверяю. Тогда я просто нашла в себе силы ответить своей подруге, что мы живем не в то время, когда можно решать вопросы силой и запугиванием".





Наталья говорит, что пару дней спустя подруга снова позвонила ей и извинилась за резкие замечания в адрес протестующих.





"Позже мы встретились с ее семьей, спокойно обсудили происходящее, делились переживаниями. И это помогло, потому что я увидела, как постепенно меняются мысли людей, – говорит Наталья. – Я поняла, что была ситуация, когда людям нужно было что-то быстро решать, а везде была ложь. И те, кто вел себя неискренне, очень быстро раскрывались. Мне потребовалось время, чтобы абстрагироваться от этой лжи и понять, что мы не имеем права изменять чье-то мнение, самих людей. Но мы можем просто сказать им, что мы чувствуем, что мы видим и что происходит".





Наталья говорит, что многим людям присуще агрессивное отношение к переменам, неприятие нового.





"Это как если бы маленьким детям в детском саду или школе не давали выбора. Есть котлета – ты открываешь рот и ешь котлету. И взрослые потом тоже привыкают только открывать рот, когда им в него бросают что-нибудь съедобное, и они это едят. Это привычка не думать: чего я на самом деле хочу сегодня? Действительно ли я хочу то, что мне предлагают? Неужели я действительно должен потреблять то, что мне говорят по телевизору?" – рассуждает Наталья.





По словам женщины, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, она решила, что ей на время необходимо ограничить отношения с некоторыми знакомыми.





"Только время покажет, кто чего стоит. Со знакомыми, выбравшими другую сторону, я просто меньше общаюсь, чтобы не волноваться, – говорит Наталья. – Я уважаю прошлое, мы пережили много хороших моментов. И я надеюсь, что наступит время, когда мы все будем вместе".



